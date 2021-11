Niña morelense gana 15 medallas en Estatal de Natación

La pequeña sirena de escasos 14 años de edad María José García García, participó en el campeonato Estatal de Natación Oro Juvenil C.C. 2021-2022 celebrado en el Complejo Acuático Emiliano Zapata (CAEZA) , se inscribió en 17 pruebas y de estas logró 15 medallas.

El campeonato se realizó con mucho éxito porque llegaron de todas partes de la entidad, muy emotiva la competencia ya que los niños y los jóvenes ya querían salir a nadar después de tanto tiempo encerrados por esta pandemia, señaló Aniko Sesma maestra de natación en el Centro Acuático Juárez en Las Palmas.

El torneo acuático se realizó en curso corto trabajando a media alberca en las dos partes y además en la alberca que se ocupa para práctica y afloje, estuvo muy bien organizado en la mejor alberca del estado de Morelos.

“Bueno, la niña Marijose es del Centro Acuático Juárez en Las Palmas, pero ya se encuentra en Palmira con Tina Vidal en donde hay además un grupo de excelentes entrenadores entre ellos Manolo Torres”.

“La niña Marijose es una excelentes nadadora ya que empezó desde los 3 meses sus clases de natación con el recordado profesor Panchote García Moreno quien participó en los Juegos Olímpicos de México 1968, el es su abuelo, por lo que puedo decir que es un talento nato porque la natación la trae en la sangre, ahora ya está en Palmira con Tina Vidal en donde puede llegar muy lejos, además el esfuerzo y la dedicación hace mejores seres humanos y excelentes deportistas, aquí está también Luis Acosta que fue olímpico del 68 en los 200 metros dorso”.

Roger Mixcoac | El Sol de Cuernavaca

En este Campeonato Estatal Curso Corto participaron varios clubes como el Palmira 166, el Club Deportivo Delfines Cuautla, AJ Nadadores, EL Club España, CONNAR, Sport City, por lo que brillaron varios nadadores, Nerea, Natalia lasso, Valeria Loya, Santiago Córdova. Adly Reyes, entre otros tantos más.

La unión y la amistad se pudo ver tanto dentro como fuera de la alberca donde más se pudo convivir luego de conocerse tantos años atrás, como los del Club Mármol con sus nadadores y Margarita Nolasco de Aquaelite.

También participaron clubes como el Club España, Aquaelite, ,Sport City, AJ nadadores, CONAAR. De la Ciudad de México el Estado de México, la Alberca Olímpica, UDAM, Chicolapan, Espartaco, N. V Valle, A. N. V Interlomas, A. N. V C. E, A. N. V San Jerónimo, la A. N. V Coyoacan, Mármol nadadores, Zarcswimn, E. S. D. E. P chico, S. M. A, Escuela del deporte, Delfines, Pirañas, Lake Sport, Fernando Platas. Etc. E. S. D. E. P. C. H. I. Edomex.

Cabe señalar, que Francisco García Moreno participó en tres Juegos Olímpicos México 68, Munich 72 y Montreal 76, mientras la niña actualmente entrena con el equipo Palmira 166 a cargo de la entrenadora Tina Vidal y Manolo Torres.

Bueno la verdad que fueron tres días llenos de adrenalina, días de mucha adrenalina y de emociones, pero dentro de todo poder ver a nuestros hijos sanos, y estamos conscientes que el deporte es parte de la formación de cada niño y niña, es bueno decirlo, que a nuestros hijos siempre los vemos sanos practicando el deporte, en este caso la natación.





