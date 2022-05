Ni Alebrijes ni Coyotes: Morelos seguirá sin equipo de futbol

Los aficionados al futbol morelense se quedaron esperando, ya que los Alebrijes de Oaxaca se descartan y los Coyotes de Tlaxcala ya empezaron su pretemporada, por lo que será Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien decida el equipo que viene a jugar en el estadio Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec.

Los Alebrijes señalaron que no saldrán de Oaxaca y que nunca han pensado venir a Morelos, además, contrario a lo que se dijo, no han hablado con nadie ni han estado buscando una casa club, como lo señaló Juan Carlos Jhons, dirigente del equipo Alebrijes.

Los que sí es seguro es que alguien no está diciendo la verdad, por lo que no se ve claro que algún equipo vaya a pisar el "Coruco", a menos que Cuauhtémoc Blanco tenga un "as" escondido bajo la manga.

En cuanto a la posibilidad de que los Coyotes de Tlaxcala jueguen en la segunda división y que para la próxima temporada es invitado a la Liga de Expansión, ya arrancaron sus entrenamientos de cara a la pretemporada, por lo que no se ve quién pueda llegar a las tierras de la Selva Cañera.

Cabe destacar, el gobernador de Morelos señaló que estaba en pláticas con equipos, por lo que será el mandatario estatal quien defina quién juega en el "Coruco" Díaz.