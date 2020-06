 Necesitamos un equipo con arraigo en Zacatepec

Con la exclamación ¡que bueno que se fueron!, Gustavo Díaz Garcilazo, hijo del ex futbolista y ex presidente del equipo Zacatepec, Gabriel Díaz Garcilazo, habló de la partida de la franquicia del Club Atlético Zacatepec a Morelia donde ahora jugará a partir de la siguiente temporada en la nueva Liga de Expansión.

“La verdad es mejor que se hayan ido porque era un proyecto con gente sin arraigo en Morelos y menos con la historia del equipo; los jóvenes morelenses que no conocen mucho de la historia del Zacatepec se desgarran las vestiduras, pero siendo honestos a quienes tenemos ya más de cinco décadas encima siguiendo al equipo, es mejor que ya no estén”.

Díaz Garcilazo aseguró que este equipo que llegó tres años atrás a Morelos a invitación del entonces Gobernador Graco Ramírez directamente al entonces dueño de Chivas Jorge Vergara a quien entregó la concesión del estadio “Coruco” Díaz por 15 años; “nuca tuvo una identificación con la plaza, y eso ocurrió desde los dueños porque no vivían aquí ni se relacionaron con la gente, menos los jugadores y hasta los utileros que tampoco eran de aquí”.

Aseguró que es difícil que se logre una conexión e identidad con el pueblo cuando directivos, jugadores y demás del cuerpo técnico, jamás vivieron o residieron en Zacatepec, y tampoco entrenaron en su estadio.

“El equipo no entrenaba en el “Coruco”, mejor lo hacía en Xochitepec porque la mayoría de sus integrantes vivían en la Ciudad de México y creo por comodidad les quedaba más a la mano trasladarse de allá a Xochi por la autopista, y por eso no se les veía entrenar en su estadio”.

Entre sus argumentos principales para llevarse al equipo a Morelia, la directiva señaló la escasa afición en los partidos

Dijeron que la gente no cumplía asistiendo al estadio y sólo iba a las finales; pero eso pasa en cualquier lado, pero en este caso particular la ausencia se debió a que el equipo no tenía ese arraigo; la afición iba cuando venían los equipos importantes de primera división pero por ver al rival no tanto al equipo de casa porque no había esa identidad de la que estamos hablando.

Es por eso que Gustavo Díaz, autor de un libro en el que recopiló la historia del tradicional conjunto Cañero que presidió su señor padre Gabriel Díaz durante el sexenio del gobernador Antonio Riva Palacio López, (de 1988 al 1994), aseguró que fue mejor que el equipo saliera de Morelos porque “en él no tenía cabida el pueblo, en mi opinión será mejor que se trabaje desde abajo con un nuevo proyecto a 5 años, que es el plazo que están dando para que regrese el ascenso en la nueva liga”.

“Pero tiene que ser con gente que sea de aquí y que rescate toda esa historia del equipo que es muy importante en el futbol mexicano, algo que no hicieron en este extinto Atlético Zacatepec ni los últimos que le han antecedido como aquél Zacatepec Siglo XXI y otros más que han venido a ser sólo aves de paso”.