Murió Víctor “Toroca” Mendoza, exjugador del Zacatepec

Este viernes 30 de diciembre falleció en la ciudad de Cuernavaca Víctor “Toroca” Mendoza, destacado exjugador de los Cañeros del Zacatepec, América, Guadalajara, Atlético Español y Torreón.

El exjugador cañero también formó parte de la Selección Nacional, en donde disputó las eliminatorias mundialistas en la Concacaf; además estuvo en el juego inaugural del estadio Azteca en la década de los 60, mediante un encuentro entre el Torino de Italia y el América.

Víctor la “Toroca” Mendoza tenía 82 años de edad cuando perdió la vida a causa de un infarto, luego de estar hospitalizado en el nosocomio Siglo XXI en la Ciudad de México.

En este año, la “Toroca” jugó algunos encuentros deportivos con los veteranos del Zacatepec, donde mostró que lo aprendido en el terreno de juego no se olvida.

Una carrera destacada en el futbol

Mendoza fue mediocampista, fino para el toque del balón. En el partido inaugural del Estadio Azteca jugó con las Águilas del América equipo al que llegó en 1962, luego de su paso por este equipo capitalino se fue al Torreón de 1969 a 1971; después a los Cañeros del Zacatepec de 1971 a 1974 donde destacó ampliamente y llegó como un gran refuerzo ganándose el cariño de la afición morelense.

Después, fue adquirido por el Atlético Español de 1974 a 1975; por su gran desempeño como mediocampista se lo llevan las Chivas del Guadalajara donde estuvo hasta 1976, para concluir su carrera como futbolista en el Veracruz.

Algunos de sus compañeros de los Cañeros

Con los Cañeros estuvo a lado de Moisés Camacho, Octavio Gómez, Rodolfo “Triquis” Sotelo, Vicente Campos, Miguel Suárez, Rubén Anguiano, Eduardo Cremasco, Gonzalo “Chalo” Fragoso, Rito Sotelo, Sergio Orduña, Carlos Rodríguez, Domínguez y el uruguayo Vasconcelos.

Víctor Mendoza no se olvidó del fútbol, y se unió a la liga de veteranos del Zacatepec, donde no parecía que tenía 82 años y seguía siendo un as del balompié.







