Muerte súbita, causa del deceso de judoca fallecido en Universiada

Con el luto por la muerte de un deportista de la Universidad de Guadalajara el pasado sábado dentro de la Universiada Nacional 2022, se realiza por cuarto día consecutivo la actividad en Chihuahua.

Con el pesar a cuestas, algunos deportistas llegan y otros se van al haber terminado su participación dentro de la edición XXIV que tiene como sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Después del deceso del deportista de judo de la Universidad de Guadalajara, David Alejandro Gómez, se publicó una nota informativa en la página oficial del evento donde los especialistas de la propia casa de estudios tapatía señalan que el atleta falleció por muerte súbita.

“La muerte de David Alejandro Gómez Flores, atleta de judo proveniente de la Universidad de Guadalajara, se considera como muerte súbita”, explicó el Dr. Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la U de G.

De acuerdo con el especialista el estudiante “se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, mencionó el Dr. Gómez al referir cómo sucedieron los hechos.

Y con respecto a la atención ofrecida al atleta informó que “todos los médicos de los diferentes equipos colaboramos en la atención siguiendo todos los protocolos de reanimación”.

Aclaró que “el paciente llegó al hospital todavía con signos vitales, se siguieron dando maniobras en el hospital, los protocolos intra hospitalarios de reanimación cardiopulmonar y fallece minutos después”.

El medallero

Tras el lamentable hecho la Universiada Nacional 2022 continúa la actividad con un medallero que tiene a los primeros cinco planteles educativos clasificados.

En la cima se encuentra la Universidad Autónoma de Nuevo León que marcha con 9 preseas, de ellas 5 son de oro, 2 de plata e igual número de bronce.

En la segunda posición se encuentra la Universidad de Guadalajara que le dedica su actuación a la memoria de su deportista fallecido. Al momento acumula 2 de oro, una de plata y 3 de bronce.

En tercero está el Instituto Tecnológico de Sonora con un acumulado de 4 preseas, una de oro y tres de bronce, en cuarto la UMM con un oro y un bronce, y en quinto ITESM Campus Estado de México que suma una medalla de oro.







