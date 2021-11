Muere el legendario Gabriel "El Gallo" Nuñez

“El Gallo” Núñez como todos le decían cariñosamente, nacido en Taxco de Alarcón, Guerrero un 6 de febrero de 1942, aunque toda su vida la vivió en Cuernavaca desde 1950, fue uno de los pilares de los Cañeros del Zacatepec, donde por su destacada actuación se lo llevó el América, donde Arturo “Tigre” Betancourt señaló e hizo recuerdos del “Gallo” Núñez; “Te vas y dejas un gran hueco en el equipo que no vamos a poder llenar cuando más estamos necesitando, entonces el “Gallo” me dijo, mira cuando tu necesites y me digas que me venga, yo me regreso y para hacerlo verdadero te dejo esta hoja firmada en blanco para que tu me regreses a Zacatepec el equipo de mis amores, este es el papel firmado”.

“Claro que para ir al América tenía que ser un jugadorazo y así salió del Zacatepec, ya en su nuevo equipo fue mucho mejor y por eso fue llamado a la selección nacional, recuerdo bien que platicábamos y me decía que había viajado siete veces a Europa a jugar y estaba muy contento y satisfecho”.

Gabriel “Gallo” Núñez en una de tantas entrevista que nos concedió, ya que además éramos muy amigos, le preguntaba sobre aquel recordado juego de la Selección Mexicana contra Brasil; ¿Cómo marcaste a Pelé?

“Pues lo marcaba bien y fuerte, era un jugador difícil de detener, pero siempre estaba a la par de el, tenía un alfiler que no sé de dónde lo saqué y se lo ponía atrás y ya no quería acercarse, pero se quejó con el árbitro y este me preguntó y le mostré mis manos que no tenía nada”.

Gabriel fue jugador en varios equipos, participó en el Mundial de Inglaterra en 1966, como defensa central, siempre se dio a respetar y se imponía en la parte defensiva, se decía que andaba un poco mal de salud y fue el día jueves que se dio la noticia de su fallecimiento, descansa en paz.









