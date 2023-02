Moy Martínez se alista para el selectivo del Mundial de Montaña 2023

El atleta morelense Moisés "Moy" Martínez Peralta buscará el próximo 11 de marzo su clasificación al Mundial de Montaña y Trail 2023 que se celebrará en los Alpes austriacos del 6 al 10 de junio.

El especialista en carreras de fondo participará en el selectivo que se realizará en la sierra de Tepotzotlán, Estado de México, donde competirá en la prueba de Trail corto con una distancia a correr de 40 kilómetros.

Martínez Peralta participó apenas en noviembre pasado en su primer mundial de la especialidad en Tailandia, donde logró ubicarse como el mejor latinoamericano de la prueba y el segundo más veloz del continente americano, solo por atrás del estadounidense Max King.

La exigente prueba la finalizó en la posición 16 con un tiempo de 3 horas, 28 minutos y 44 segundos.

El atleta del Club Azándica de Yautepec, anunció que buscará nuevamente clasificarse a la justa mundialista al participar en el selectivo que se realizará en suelo mexiquense dentro de la prueba “Reto Alcaparrosa” que se realizará el 11 y 12 de marzo con cinco distancias programadas.

El morelense correrá durante el primer día la prueba de 40 kilómetros donde el año pasado logró en Ecatzingo su pase a Tailandia como el cuarto mejor tiempo del país.

Para ello, el corredor informó que se encuentra trabajando a conciencia y tendrá dentro de la preparación una competencia este sábado 18 de febrero en Puebla.

Ahí correrá la primera de un serial de tres carreras denominadas Golden Trail National Series, el cual arrancará el sábado en Xicotepec.

La competencia se denomina Desafío en las Nubes 2023, y es un evento de trail running que, por la geografía y la altimetría, es una de las carreras más duras, técnicas y difíciles de México.

Los atletas participantes correrán por veredas muy técnicas, cruzarán arroyos, transitarán por caminos de tierra y a campo traviesa, pasando por diversos puntos de control y abastecimiento.

“Este es un serial por parte de Salomón, la marca que me patrocinará, aunque aún no he firmado nada, pero ya es casi seguro”, comentó el corredor quien ya se encuentra debidamente inscrito al evento, esperando solo la hora del arranque para su primera participación del año.

La segunda carrara será el 11 de junio en la mixteca oaxaqueña, aunque para esta prueba tendría que ausentarse de lograr su clasificación al mundial.

Y la tercera y última será el 9 de septiembre en Transnavajas, estado de Hidalgo.





