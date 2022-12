Morelos tiene a sus representantes para el Nacional de Campo Traviesa

La selección de campo traviesa de Morelos se conformó este fin de semana tras llevarse a cabo el campeonato estatal de la especialidad 2022 en las instalaciones del club de golf de Lomas de Cocoyoc.

Se definió a los ocho atletas seleccionados dentro de las categorías convocadas para el evento nacional que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de diciembre en la ciudad de León, Guanajuato.

El multimedallista de Juegos Centroamericanos y Panamericanos Juan Luis Barros Nieves, estuvo como invitado de honor y fue el encargado de entregar la premiación a los ganadores de cada categoría y rama.

El atleta corrió y ganó la distancia estelar de 10 kilómetros en categoría libre con el mejor tiempo de la prueba al parar el reloj en 32 minutos con 44 segundos, seguido de su compañero de club Jesús Reyes Lugo que se ubicó en segundo, muy a la distancia con un tiempo de 36:20 minutos.

Ambos atletas del club The Unit, aunque recibieron su premiación, no entraron en la clasificación de la prueba por ser invitados y no ser morelenses.

Los lugares 3 y 4, fueron entonces, los que obtuvieron el boleto al nacional en la rama varonil: Sebastián Sánchez Serrano del Club Lagartos con tiempo de 36:35, y Francisco Cruz Camacho del club Ocelotl con 38:07.

Por la rama femenil, las ganadoras del pase al nacional fueron la campeona Yeniffer Luna de la Cruz, atleta independiente que marcó un tiempo de 46:11, y la subcampeona Beatriz Adriana Clin Michúa del club Ocelotl que registró 48:18. El pódium lo completó Areli Quiroz que detuvo el reloj en 51:19.

En la categoría Juvenil femenil de 6 kilómetros, se clasificaron Ketza Sánchez Moctezuma del Club Corebo que ganó la distancia con registro de 23:41, y en segundo logró el pase la corredora de Guepardos, Evelyn Demédecis Aguilar con marca de 26:40. Completó el pódium Johana Atzary Varela del Club Ocelotl con registro de 29:43.

Y en la rama juvenil varonil, la lista de ocho clasificados se completó con el ganador Luis Jiménez Marquina del Club Ambar con tiempo de 27:33, y el tercer puesto ocupado por Rodrigo Martínez Rivera del Club Lagartos con marca de 33:04.

Antes de Rodrigo se metió en el pódium el capitalino del Club The Unit, Emmanuel Martínez Olivo con el segundo mejor tiempo de 27:55 minutos.

El evento fue organizado por Academias Deportivas Águilas Cuautla de Joaquín Bárcenas de Jesús, avalado por la Asociación de Atletismo del estado a cargo de Alejandro Juárez Flores.

Se convocó a cerca de 200 competidores de 16 clubes e independientes, finalizando con saldo blanco, corriéndose además algunas categorías de promoción como fueron los 300 metros, 500 metros, 1 kilómetro, 1.5 kilómetros, 2 kilómetros y 4 kilómetros, en ambas ramas.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!