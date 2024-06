Morelos se consolida en lucha olímpica dentro de los Juegos Conade

La lucha olímpica morelense volvió a figurar dentro de los Juegos Nacionales Conade 2024, al cerrar su participación con una cosecha de tres medallas, una de oro y dos de bronce dentro de la justa deportiva realizada en Jalisco.

El experimentado gladiador Alan Yahir Pérez Uribe, se colgó la medalla de oro dentro de la división de 92 kg de la categoría U20, luego de vencer en la final al luchador anfitrión César Jan Karlo con un puntaje de dos a uno.

Por otro lado, las medallas de bronce fueron conseguidas por Ángel Gabriel Zakamoto, luchador del municipio de Xochitepec quien llegó hasta la ronda de semifinales dentro de la categoría U12 hasta 92 kg, mientras que Johan Alberto García Serrano llegó hasta la misma instancia dentro de la categoría U20 de la división de 70 kg.

El Instituto del Deporte del Estado de Morelos a cargo de Germán Villa Castañeda, destaca que para Gabriel Zakamoto fue apenas su primera medalla en su trayectoria dentro de la lucha olímpica, mientras que para García Serrano se trató de su tercera presea en tres participaciones consecutivas desde 2022 dentro de los Juegos Nacionales Conade.

De igual manera, Yamileth García Serrano, única mujer participante de Morelos en categoría U20, así como Ángel Mendoza de U17, Kaleb Sánchez de U15 y Humberto Valverde de U20, tuvieron actividad en esta competencia, quedándose cerca de la ronda de medallas.

Participación de Morelos en lucha olímpica dentro de los Juegos Conade 2024. / Cortesía / Indem

Sobre esta participación, el delegado y entrenador Antonio Morán Lagunas, a su regreso a la entidad dijo estar contento por la participación de los pupilos, más no satisfecho, pues él hubiera querido que todos los morelenses participantes regresarán con una medalla. Sin embargo, destacó el metal dorado conseguido por Alan Pérez que de esta manera se despide de los Juegos Nacionales Conade y se tendrá que reportar con la selección nacional para el próximo Panamericano de la especialidad.

"Estoy muy contento con los muchachos la verdad que se entregaron todos, dieron lo mejor de sí; si bien no todos regresaron a casa con medalla, ellos regresan siendo mejores personas mejores atletas, y pues no queda más que trabajar para el nuevo sitio que prácticamente ya comenzó con una nueva meta que son los Juegos Nacionales Conade 2025. Estoy feliz más no 100% satisfecho porque repito, me hubiera encantado que todos hubieran alcanzado su sueño de ser medallistas en juegos nacionales".

Alan al Panamericano en Perú

El también dirigente de la asociación estatal de luchas asociadas, destacó la despedida de Alan de los Nacionales Conade con una medalla de oro su asistencia al Panamericano de la especialidad a celebrarse en tierras sudamericanas.

“Me siento muy contento por Alan que ya culmina su participación en Juegos Nacionales, cumplió la edad límite y se despide con la medalla de oro, es algo que tanto la profesora Wendy García y un servidor estuvimos hablando con él, visualizamos todo este proceso y afortunadamente se dio el resultado”.

"Estoy muy contento por él y ahora se tiene que preparar para el Campeonato Panamericano que va a ser en Perú, esperamos contar con el suficiente presupuesto económico para poder viajar, no va a ser nada económico, y ojalá más personas se puedan acercar a nosotros y que de corazón puedan apoyar a Alan para que siga con este sueño", puntualizó.