Morelos recordará a arbitros fallecidos con misa en Zacatepec

Todo se encuentra listo para el próximo día lunes 11 de octubre a las 18 horas, ya que se realizará un acto religioso en la iglesia Santiago Apóstol de la población de Zacatepec, aunque el Día del Árbitro es el martes 12 pero se adelanta ya que el lunes es cuando los árbitros de la región asisten a las ligas a la entrega de sus cédulas de los partidos que se realizan en fin de semana.

En la zona sur del estado de Morelos se recordarán a todos los árbitros de futbol fallecidos por diferentes motivos, por lo que estarán los silbantes de la región y sus familiares a quienes el árbitro Armando Pérez entregará un reconocimiento al final del evento, entre los fallecidos algunos fueron por pandemia de Covid 19.

El evento lo organiza un solo árbitro, como es Armando Pérez con 71 años de vida, quien ya recorrió a todos los hogares para invitar a las familias de cada uno a quien les entregará reconocimiento al final del acto religioso.

En cuanto al colegio de árbitros de la Liga Cañera de Zacatepec y la misma liga señalan que ya no existe, esto después que fue Sub-Delegación de Árbitros de Morelos, como ya no hay Liga Cañera el colegio se fue a la liga de Santa Rosa 30 y en Zacatepec ya no existe después de tantos años prestando servicio a la liga.

El árbitro Armando Pérez organizador del evento prestó sus servicios al Colegio de Árbitros de la Liga Cañera por 50 años, los fines de semana estaba en las canchas de Liga Cañera, entre semana pitaba en la Ciudad de México, donde llegó a tener el record de 7 partidos pitados en un solo día.

Del año de 1974 a 1982 en las canchas de la Ciudad de México, luego en la Copa Ciudad de México de 1984 a 1989 a donde llevaba a unos seis árbitros de la Liga Cañera para que se ayudarán entre semana, con el arbitraje pude sacar a sus hijos adelante con estudios profesionales.

Arbitros fallecidos