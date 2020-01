Morelos participa en los Juegos Nacionales Conade

La selección de ajedrez de Morelos se definió el fin de semana dentro del campeonato estatal selectivo que se realizó en la Casa de la Cultura Los Arcos de Jiutepec.

Los primeros dos lugares de cada categoría, definieron a un total de 15 elementos que estarán participando en Tabasco dentro de los próximos Juegos Nacionales Conade, justa que vendrá a sustituir a la Olimpiada Nacional que pasó a la historia.

Con excepción de la categoría Sub 18 femenil donde sólo hubo una participante y que avanzó de manera directa, en el resto de las siete categorías convocadas los dos primeros lugares se ganaron el boleto a la justa nacional.

En Sub 12, Sub 14, Sub 16, y Sub 18, los dos primeros lugares ganaron el derecho de formar parte de la selección que estarán participando en la etapa nacional de los primeros Juegos Nacionales Conade, confirmó la Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos.

El selectivo se realizó a cinco rondas en el sistema suizo.

Por la Categoría Sub 12 femenil, los dos primeros lugares los ocuparon Frida Moreno con 4.5 puntos y Guadalupe Lopez con 4 puntos; en varonil el primer sitio fue de Jorge Héctor Vázquez con 5 puntos, y José María García con 4, éste último del municipio de Ayala.

Por la categoría Sub 14 femenil, el sitio de honor fue para Valeria Ramírez con 3.5 puntos, y el segundo de Yotzabel Montiel con 3; en varonil Brian Emiliano Gálvez de Cuautla terminó invicto con 5 puntos y José Galván con 4, en primero y segundo sitio respectivamente.

Por la categoría Sub 16 femenil, Ángela Bello ocupó el primer puesto seguida de Ángeles Bello, ambas empatadas con 3.5 puntos. Y entre los hombres el primer lugar fue de Diego Salgado con 5.0 puntos, y el segundo Emilio Nuñez con 4.

Y en la Sub 18 varonil, en mejor ubicado fue con 4.5 puntos Noé de la Rosa y el segundo con 4.0 Josué Castillo.

En la rama femenil la única participante avanzó de manera directa a la selección.

De esta lista de clasificados a la selección, cuatro ajedrecistas son de la región oriente de la entidad: José María segundo en la Sub 12; Brian y José, primero y segundo de la Sub 14; y Noé, ganador de la Sub 18, estos dos últimos oriundos de Jantetelco.

Por otro lado, en este mismo campeonato estatal se tuvo actividad en categoría libre, fuera de selectivo, donde el ganador fue Isaac García con puntuación de 11, y en segundo lugar se ubicó Julián Estrada con 9.5 puntos.