Morelos obtiene tres medallas en ajedrez, al concluir los Juegos Nacionales Conade

Con impresionante cierre de los deportistas morelenses al adjudicarse plata y bronce en el deporte ciencia del Ajedrez, y así se despidieron de los Juegos Nacionales Conade totalizando 45 metales.

Este resultado tiene satisfecho a Germán Villa Castañeda director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), luego de terminar oficialmente dichos Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) donde se lograron tres medallas más en la disciplina de ajedrez que se desarrolló en la Ciudad de México dentro del Complejo Cultural ‘Los Pinos’. Morelos dice adiós a los Nacionales Conade con un total de 45 medallas, siendo: 8 de oro, 15 de plata y 22 de bronce, es la mejor marca registrada en los últimos seis años.

Agregó, que los últimos metales fueron conseguidos gracias al ajedrecista Diego Salgado Ramos de la colonia ‘Tulipanes’ municipio Cuernavaca, quien se cubrió de plata en la modalidad ronda clásica 90 minutos + 30 segundos, así como de bronce en dos ocasiones en el sector rápido 25 minutos + 5 segundos mixto, categoría 15-16 años.

‘El Máster’ Salgado, es ex-alumno de la Escuela Secundaria General Número 3 ‘Eulalia Guzmán’, y actualmente estudia en Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además, en la pasada edición 2019 de dicha justa, cuando aún era denominada Olimpiada Nacional, ganó dos preseas de bronce en Chetumal, Quintana Roo, por lo que era una costumbre ganar en estos juegos.

“Me siento muy contento por cumplir un sueño en realidad, este triunfo va para mis padres, así como para mi abuelita María Guadalupe Ortiz, quien siempre está pendiente de mí físico y espiritualmente, celebro con ellos el ser Sub-Campeón Nacional así como los terceros lugares”, precisó el ajedrecista morelense.

El titular del Instituto del Deporte también reconoció el potencial de Yotzzabel Montiel y Héctor Vázquez, categoría 2007-2009, quienes también integraron el escuadrón estatal del deporte ciencia, y mencionó que aunque no ocuparon un lugar en el podio, son campeones de la entidad y de región, y eso, no cualquier joven tiene el mérito de decirlo: “El gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, me indicó que los deportistas que subieron el nombre de la entidad al podio, recibirán un reconocimiento y estímulo económico por su esfuerzo”, finalizó el director del Indem.

El deportista, con lágrimas en los ojos y con cinco juegos ganados de seis posibles, modalidad “ronda clásica 90 minutos + 30 segundos”, el morelense Diego Salgado Ramos, estaba muy contento y satisfecho.

Por su parte, Isaac Terrazas García, director de Desarrollo del Deporte del (Indem), quien acompañó al medallista del denominado deporte ciencia en sus primeros y últimos encuentros ante los mejores elementos del país categoría 15-16 años, celebrando su triunfo como sub-campeón nacional en dicha especialidad.

Terrazas García detalló, que Diego “El Máster” Salgado venció en sus primeros dos compromisos a Ariel Velazco de Oaxaca; y Antonio Alanís representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); posteriormente tropezó ante Sion Galaviz de Yucatán, quien se adueñó del oro; y después finiquitó sus juegos sobresaliendo ante Zaid Alor, de Durango; Manuel Cerrillo, representante de Jalisco; y Diego Luna de Chihuahua.

Terrazas García añadió que Yotzzabel Montiel González y Jorge Héctor Vázquez Pineda, seleccionados morelenses de ajedrez que participaron en la categoría 12-14 años, sumaron tres victorias y un empate, así como una victoria y dos empates, respectivamente.