Morelos logró dos campeonatos en Festival de voleibol en Aguascalientes

Morelos tiene presencia en los dos campeonatos nacionales que ha convocado la Federación Mexicana de Voleibol disputados en Aguascalientes y en Guanajuato.

En el primero la delegación zapatista conquistó un par de primeros lugares en infantil femenil con los equipos de Mías de Puente de Ixtla.

La Asociación de Voleibol del Estado de Morelos, confirmó que la entidad se ha hecho presente en ambos eventos con equipos y jóvenes árbitros que se están fogueando para ser árbitros nacionales, dio a conocer la presidenta Adriana Ramírez Vargas.

Informó que el primero de los eventos se disputó la semana pasada en el estado hidrocálido, como fue el Festival Nacional Infantil y Juvenil Aguascalientes 2022.

En dicho campeonato participaron un total de 661 equipos de todo el país, cifra récord para la FMVB, y Morelos tuvo a seis escuadras, entre ellas logrando dos campeonatos en femenil infantil y un subcampeonato en varonil juvenil.

Los campeonatos infantiles los conquistaron Mías de Puente de Ixtla en la categoría Infantil Mayor Femenil en la categoría B, y en Minivoleibol femenil, misma categoría.

Por otor lado, Dragones de categoría Juvenil Menor Varonil (2006-2007) logró el subcampeonato nacional de su categoría.

El Club DAAM culminó en el lugar 14 en la Juvenil Menor Femenil, categoría A.

También participó Dragones de categoría Juvenil Mayor Varonil (2004-2005), y Tigres de Yautepec en Juvenil Femenil (2007-2008).

La dirigente destacó que además de estas escuadras morelenses, en el torneo tuvieron participación los árbitros Paola Citlalli Cruz García de Cuautla con experiencia nacional en el pasado Campeonato Sub 23, Cuauhtémoc López Villada de Cuernavaca que silbó en el regional del CONDDE y el Nacional Sub 23 realizado en Morelos este año; Edgar Javier Sánchez Rodríguez de Cuautla que también estuvo en el Nacional Sub 23 en Morelos; Pedro Jesús Franco Perea de Cuernavaca que trabajó en el Festival Infantil y Juvenil 2021 celebrado en Guanajuato y en el Campeonato Nacional Sub 23 de este año.

Cortesía | FMVB

Además de los jóvenes debutantes Raquel Franco Perea de Cuautla, y Rodolfo Mendoza Sánchez de Yautepec, ambos de 18 años, quienes trabajan en la Comisión de árbitros a cargo de Héctor Javier Muñoz Bisoso.

Por otro lado, esta semana Morelos también inició su participación dentro del Campeonato Nacional Master que se juega en León, Guanajuato.

Aquí hay nueve equipos de rama femenil y dos en varonil. Por las mujeres defienden los colores de la entidad los equipos Espartanas Apatlaco, Pumas Cuautla, y Tazz, dentro de la categoría Golden.

En Platino compiten Chinelas, Colibríes, Delfines y Praga; y en la categoría Diamante están Chinelas y Company.

Y por la rama varonil las dos escuadras morelenses son Club Revolución y Tlahuica.

En este certamen participan como árbitros Héctor Javier Muñoz Bisoso y Cuauhtémoc López Villada, originarios de Cuautla y de la capital morelense respectivamente.





