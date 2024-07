Morelos, lejos de ser sede de un nacional de basquetbol

El presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) en Morelos, Manuel Montenegro Almansa dio a conocer que el estado no cuenta con canchas reglamentarias suficientes para organizar un campeonato nacional, por lo que no se tiene la posibilidad de ser anfitriones de un torneo como los que se organizan en otros estados con mejor infraestructura.

El dirigente explicó que entre los requisitos que exige el organismo encargado de realizar las competencias oficiales, es que la sede debe contar con canchas con duela y con medidas reglamentarias, lo que aseguró no se cumple en las instalaciones con las que cuenta la entidad morelense.

"En Morelos tenemos canchas en espacios públicos como es el parque Revolución en Cuernavaca y el Centenario, aunque en esta última creo que no es duela y no se cumple con el requisito, además se tiene el gimnasio que se ubica en el Club Dorados Oaxtepec que es particular, y nada más", comentó.

Y agregó: "Es muy caro traer un nacional y si se organiza en una instalación particular como el Dorados, todavía más, los costos se elevan y luego los equipos no pueden pagar su estancia, por lo que se ve muy complicado que Morelos pueda traerse un nacional de Ademeba, al menos por ahora".

¿En cuánto saldría un campeonato nacional de basquetbol en Morelos?

Montenegro Almansa dio a conocer que se hicieron cálculos para poder traer un campeonato nacional a suelo zapatista, pero el costo rebasa los 2.5 millones de pesos en cualquier categoría, ya sea infantil, juvenil o hasta libre.

"Este presupuesto es para costear todo, desde la renta del hospedaje, alimentación, arbitraje, en fin; hemos insistido a las autoridades del deporte la posibilidad de organizar un nacional, la única opción es el Revolución, y eso entre comillas porque habrá que ver si tiene las medidas reglamentarias, aun así es insuficiente una sola cancha para un nacional".

Y al hablar de Cuautla, el dirigente comentó que las canchas que se ubican en la Unidad Deportiva “José María Morelos y Pavón”, se encuentran totalmente descuadradas.

"Las canchas de la Unidad Deportiva de Cuautla que se encuentran a la orilla del río están descuadradas, muy chuecas, ni siquiera coinciden tablero con tablero, están mal hechas y eso es porque los trabajos nos han hecho gente que no está relacionado con el básquetbol y no tiene ni el ánimo de investigar las medidas reglamentarias, algo que hasta se puede checar en internet", puntualizó.