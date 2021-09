Morelos fue sede de Campeonato Nacional de Karate Do

En Dorados de Oaxtepec se realizó el Campeonato Nacional de Karate Do, mismo que clausuró ayer la Federación Mexicana de Karate Do, encabezada por el sensei morelense Oscar Godínez Balbás, acompañado de Osiris Pasos Herrera de Sedesol; Jaime Serna Pérez, director del Instituto del Deporte de Cuernavaca; Yankel Godínez Pérez, presidente de la Asociación de Karate Do de Morelos, así como del director del Deporte de Yautepec, entre otras personalidades.

Al evento nacional acudieron al llamado 22 estados de la república con buenos contingentes de peleadores en varias categorías, como los Adultos Mayores, Máster y Parakarate, con lo que hubo una buena concentración de deportistas con todas las medidas de seguridad por la pandemia, como el lavado de manos, el cubre bocas, la sana distancia, entre otras.

El presidente de la Federación Mexicana de Karate Do, Oscar Godínez, estaba muy satisfecho de la realización del Campeonato Nacional, ya que se tenían más de dos años de no tener eventos de esta clase en la entidad, pues la pandemia echó muchas cosas abajo, pero lo bueno que ahora se están retomando y de aquí en adelante se tienen contemplados otros más, esperando que pronto todo termine y se llegue a la verdadera normalidad.

“La verdad que fue un evento muy bonito, con los mejores deportistas del karate de México, para este evento se dio todo el apoyo del estado de Morelos con Germán Villa, estamos muy agradecidos con todos ellos, con Isaac Terrazas, con Osiris Pasos a quienes veo como hermanos, la verdad que estoy complacido por todo lo que se ha hecho y vamos a seguir organizando eventos para beneficio de los deportistas del karate do”, concluyó.