Morelos está listo para el Nacional Indígena 2022

Con la llegada este lunes de las 14 delegaciones participantes además del anfitrión Morelos, el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2022 estará por comenzar a partir del martes en tierras zapatistas.

Las diferentes representaciones del país estarán arribando a Oaxtepec para tomar parte en la justa deportiva en las diferentes disciplinas contempladas como son futbol 7, básquetbol, voleibol y atletismo dentro de ambas ramas, varonil y femenil.

Morelos tendrá a más de 40 deportistas participantes en esos deportes, lo cual confirmó el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado a cargo de Germán Villa Castañeda.

Se confirmó que este lunes se espera el arribo de las diferentes delegaciones participantes procedentes de Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Colima, Campeche y Puebla.

Morelos como anfitrión tendrá el gran compromiso de defender en casa el honor en cada una las disciplinas, y en especial dentro del futbol, deporte donde en la pasada edición 2021 celebrada en Oaxaca, la entidad logró una medalla de oro y una de bronce en las ramas femenil y varonil respectivamente, en aquella oportunidad representadas por el poblado indígena de Tetelcingo ubicado en Cuautla.

Vamos a hacer valer la localía: Diego Díaz

Hoy en el futbol varonil esa responsabilidad recaerá en el municipio indígena de Xoxocotla que en este evento será dirigido por el estratega profesional Diego Orlando Díaz Castillo, quien reconoció en entrevista que el compromiso será llevar al equipo a disputar la gran final.

“Se reconoce el trabajo de hace un año, y lo que se vislumbra para este torneo te puedo decir que hay un compromiso para salir a entregarse, jugamos un papel doblemente importante con este mote de favorito por estar en casa. Sabemos que no serán las mismas escuadras, no repiten por el tema de la edad y del formato que en esta ocasión fue selectivo, pero eso no nos excluye de asumir la responsabilidad de prometer un alto grado de competitividad, salir a jugar del tu por tu con cualquier otro estado, y eso lo tienen muy claro los chavos”.

“En casa y con nuestra gente se nos tiene que respetar, tenemos que hacer valer la localía, ese es el objetivo principal, ir paso a paso, lograr la clasificación a la siguiente ronda y ahí buscar el meternos a la final que nos daría el superar lo que se hizo el año pasado, disputando la medalla de oro”, indicó el entrenador.





