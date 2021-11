Morelos, el gran ausente en el Nacional de los Trabajadores 2021

Morelos fue el gran ausente dentro de los recién culminados Juegos Nacionales de los Trabajadores que se realizaron durante la presente semana en la sede del Centro Vacacional Oaxtepec “Adolfo López Mateos” del IMSS.

La entidad en ocasiones anteriores ha tenido destacados deportistas en esta justa, algunos como Juan Gálvez Hidalgo representado al país en tres Campeonatos Mundiales de los Trabajadores en ajedrez, de 2015 a 2019, dos de ellos en el plano individual y otro en lo colectivo, obteniendo una medalla de oro en Italia en 2017.

Al respecto, el propio Gálvez Hidalgo en entrevista comentó que las razones de su ausencia en esta nueva edición, fueron dos: el elevado costo de las inscripciones y la falta de un delegado que los convoque a participar.

“En Morelos no tenemos un delegado que nos convoque a participar; somos anfitriones de los nacionales pero no hay quien trabaje para definir a nuestros selectivos. En mi caso días antes de los juegos tuve que investigar en la convocatoria nacional y hablar directamente a México para preguntar, me dieron un poco más de información pero hasta ahí, me comentaron que las inscripciones habían aumentado y ese fue otro obstáculo para perderme la participación en esta nueva edición”.

Indicó que son varias las ediciones en que Morelos venía participando solo en ajedrez, “en los demás deportes (nueve en total y el recreativo de baile regional) no teníamos representantes, sólo nosotros; en lo personal me encargaba de convocar a mis compañeros en ajedrez para conformar el equipo, pero hoy al no entrar, Morelos se fue en blanco en la participación, con todo y ser el anfitrión”, agregó.

Morelense da todo ahora por Nuevo León

Por otro lado, un morelense de nacimiento, Christian Abreu, llegó como coordinador deportivo del estado de Nuevo León, delegación que terminó su participación en esta justa entre los primeros lugares del medallero.

Nacido en Jojutla, Morelos, Christian tiene radicando 15 años en la capital regia, donde trabaja como parte del Instituto del Deporte de los Trabajadores de la entidad norteña.

“La familia vive en Zacatepec y yo tengo ya 15 años en Monterrey, trabajando y dando todo ahora por este estado”.

Satisfecho, el jojutlense narró que los deportistas neoloneses se ubicaron en los primeros lugares del medallero “se lograron 83 medallas en total con 24 oros, el resto fueron de plata y bronce, destacando en basquetbol, futbol, beisbol; en natación llevamos cuatro años ganando este deporte donde volvemos a ser campeones por equipos. El ajedrez que también lo ganamos por equipos, además del primer lugar en individual”.

Sobre el tema Morelos, con tristeza lamentó que siendo anfitrión del evento, no hubiera tenido participación en la edición 49 de la justa.

“Ojalá que las autoridades puedan apoyar a los deportistas que sabemos hay muy buenos, el triatleta (Irving Pérez) que ha representado dignamente a Morelos, por supuesto los Cañeros de Zacatepec que ahora no tienen franquicia. Es necesario que las autoridades estatales puedan voltear los ojos al deporte morelense para que éste pueda crecer y más teniendo a un gobernador que fue futbolista profesional; ojalá se apoye el deporte amateur porque es de suma importancia ya que eso ayuda a prevenir desde enfermedades hasta la inseguridad”, puntualizó.





