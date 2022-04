Morelos competirá en el Festival Olímpico de Boxeo en el COM

Con una delegación de 15 pugilistas participará Morelos dentro del Festival Olímpico en su sexta edición que organiza la Federación Mexicana de Boxeo en el Comité Olímpico Mexicano ubicado en la Ciudad de México, del 20 al 27 de abril.

En esta delegación participarán cinco boxeadores locales que lograron apenas a inicios del mes su boleto a los Juegos Nacionales Conade 2022, entre ellos las únicas dos mujeres que clasificaron a la segunda edición de la máxima justa deportiva del país: Tabata Morales Rojas que ya ganó medalla en este Festival Olímpico en 2021, al igual que Tania Valentina Perches Rivera.

Tabata obtuvo medalla de bronce hace un año dentro del Festival de categoría Juvenil que se realizó en Oaxtepec, por lo que va en busca de mejorar la actuación y sumar una presea más dentro de la categoría Juvenil de 17 a 18 años.

Por su parte Valentina logró medalla de plata pero dentro del Festival de categoría junior que se realizó en Guadalajara.

Para ambas será importante su participación al igual que al resto de los peleadores que tendrá Morelos en este evento donde se dan cita lo mejor del país en busca de su clasificación a los campeonatos continentales y campeonato mundial dentro de la categoría Juvenil.

Y es que la Federación Mexicana de Boxeo informó que este VI Festival Olímpico 2022 será clasificatorio para integrar la selección mexicana juvenil, dentro de ambas ramas, que participará en los procesos selectivos para los Campeonatos Continentales Juveniles, varonil y femenil, que tendrán lugar en México, así como el Campeonato Mundial Juvenil que se realizará en la ciudad de Alicante, en España.

José María Carvajal, Víctor Hugo Nepomuceno García, y Diego Jiménez, todos ellos dentro de la categoría junior varonil, son los nombres de los otros tres morelenses clasificados a Juegos Conade que estarán a partir del jueves 21 en competencia en las instalaciones del COM.

El resto de la delegación zapatista se integra con jóvenes talentos de los diferentes gimnasios de la entidad, como son: Luz Adriana Cañedo; José Ángel Hernández; Guadalupe Luna Romero; José de Jesús Carvajal (Juvenil); Daniel Delgado Reyna; Luis Daniel Méndez García, todos ellos de categoría Junior.

Dentro de la categoría Elite de 19 a 40 años pelearán Ana Luisa Guerrero Revueltas, y Johan Iván González.

Y los únicos dos peleadores de categoría Infantil (13 a 14 años), son Víctor Emiliano Olivares y Gabriel Emiliano González.

Todos ellos van dirigidos por el entrenador Luis Daniel Flores.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Boxeo del estado, Saúl Hernández García, no todos los seleccionados estatales de Juegos Conade pudieron asistir, “pero no fue por el costo de inscripción que tuvieron que pagar todos, sino por compromisos de sus entrenadores; al menos tres de ellos tenían el interés de acudir al evento, pero no fue posible por ese motivo”, indicó.

Aun así, el dirigente estatal comentó que se tiene al menos cinco posibilidades de medalla en este evento capitalino, y previo a esta salida se tuvo el pasado jueves un encuentro tope de preparación ante su similar de Hidalgo en el municipio de Jiutepec.

La delegación morelense en la que también se incluye al juez árbitro Felipe Palma Lara, saldrá este miércoles a las 12 horas de las instalaciones de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca.











