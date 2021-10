Morelos cierra con seis medallas en el Nacional de Muay Thai 2021

Con una cosecha de seis medallas, Morelos cerró su participación dentro del Campeonato Nacional de Muay Thai 2021 de categorías Adulto y Juvenil que se realizó durante el fin de semana en Oaxtepec.

Denisse Ramírez se colgó dos medallas, una de oro y una plata durante la jornada dominical de finales, mientras que sus compañeros que también se clasificaron a la pelea por el metal dorado, se tuvieron que conformar con la presea de segundo lugar.

Daniel Hernández, Raziel Solorzano, y Kevin Agüero perdieron sus respectivos combates para subir al segundo escalón del pódium.

Un día antes, dentro de la jornada inicial, la primera medalla del evento la había conseguido el de Galeana Marlos Vergara, con lo que la delegación zapatista logró la media docena de metales dentro de la competición, primera que se realiza en territorio morelense a este nivel.

La de Tlaquiltenango Denisse Ramírez Guzmán de 18 años, de categoría adultos y 63.5 kilogramos de peso, peleó en dos modalidades: primero en la Clase C donde ganó el oro a una oponente de Campeche, y después en la clase A para atletas con mayor experiencia, fue inscrita de último momento al no tener peladora su rival de Baja California, combate que perdió la morelense para sumar su segunda presea.

Del mismo municipio, Daniel Hernández Santana de 60 kilogramos y 23 años de edad, categoría adultos de clase C, no tuvo la misma fortuna al caer en el combate final, lo mismo que Raziel Solórzano Torres de Zacatepec, de 23 años, categoría adultos, clase C; y el único juvenil del seleccionado morelense, Kevin Agüero Bahena de 63.5 kilogramos, clase C del mismo municipio cañero, y quien logró además su clasificación al Festival de Artes Marciales en Cancún.

Cortesía | Asociación Morelense de Muay Thai

Finalizado el torneo y la actuación del equipo anfitrión, el presidente de la Asociación Morelense de Muay Thai, Guillermo Real, dio a conocer que el evento transcurrió sin mayores contratiempos y con saldo blanco. La Federación de la disciplina quedó complacida al grado que tiene ya planeado organizar más eventos como algunos eliminatorios, a futuro.

“Es el primer torneo nacional que se organiza en Morelos y la Federación Mexicana nos está marcando como punto estratégico para siguientes eventos; hablamos de posiblemente eliminatorias nacionales de selección por la cercanía y de fácil acceso con otros estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México”.

De la misma forma confirmó que el medallista juvenil Kevin Agüero logró clasificarse al Festival de Artes Marciales de Cancún; “aún no nos confirman la fecha pero él logró pasar a ese festival al estar entre los cuatro primero lugares que irán a participar para disputar el campeonato de ese evento”.

Por último dijo que estos resultados obtenidos, motivan para seguir trabajando en darle mayor difusión al Muay Thai en más municipios de la entidad; “independientemente de los Nacionales vamos a trabajar con Cuautla, estamos ya viendo con los profesores para hacer algunos eventos allá para darle más difusión a esa zona, ya que lo fuerte está en la zona Sur, y en Cuernavaca hay muy pocas escuelas, pero vamos a trabajar en conjuntar a todos”.