Morelenses arman plantilla de Académicos Junior de Jojutla

Después de tres semanas de trabajo al frente como entrenador de los Académicos Junior de Jojutla, el estratega Arturo Juárez Molina, quien llega procedente del equipo Chilpancingo de la Liga Premier Serie B, informó que tiene armada ya al 90 por ciento de su plantilla y solo estará en busca de 2 o 3 jugadores más para terminar de apuntalar al equipo de cara al arranque de la temporada 2024-2025 de la Liga de Tercera División Profesional.

El torneo arrancará el próximo 6 de septiembre, según lo informado por la Liga TDP, por lo que el estratega nativo de Oaxaca tiene planeado el cierre de pretemporada con 5 juegos de preparación: el primero lo celebrará el próximo viernes en la ciudad de Cholula, Puebla, cuando visiten a un equipo de la misma categoría de Tercera División Profesional.

Hasta el momento el equipo bajo su mando ha realizado varias visorías para terminar de armar la escuadra, en la cual solo se mantienen 5 futbolistas del pasado torneo y el resto serán novedades para la temporada venidera, tal como lo dio a conocer el estratega oaxaqueño.

El estratega informó que en su plantel únicamente hay jugadores nativos de esta región del estado de Morelos, la mayoría de Zacatepec y de Jojutla, de hecho, sólo hay un elemento de fuera de la entidad.

“Hubo muchos chavos de esta región que se acercaron al proyecto, la mayoría son jugadores medianos y menores, se ha conjuntado un equipo chico de edad con jugadores 2006 y 2007; la verdad hemos conjuntado un buen equipo”.

“Yo siempre he buscado tener identidad con los equipos, que la gente vaya a ver a los jugadores de su lugar de origen, para qué traer tanto jugador de fuera si al final de cuentas el equipo no tiene identidad. Siempre he trabajado así, por ejemplo, con Chilpancingo donde armé un equipo con jugadores de la localidad y se logró hacer una gran participación, incluso logrando el ascenso a la Liga Premier hace 3 temporadas”, comentó.

De ese equipo que clasificó 3 veces a la liguill dio a conocer que se trajo al único jugador que será fichado en el plantel morelense, y se trata de su paisano Roberto Carlos, que se desempeña en la media de contención.

“Roberto Carlos es el único que tengo de fuera, siempre ha sido un jugador de mi confianza, me lo he traído a los diferentes proyectos en los que he estado desde que era menor, y todavía da para otras dos temporadas más en tercera división”, informó.

Por último, Juárez Molina dio a conocer que los 2 o 3 jugadores con los que terminará por redondear al equipo podrían ser también de fuera y con ello alcanzar un 90 por cieno de plantilla con jugadores morelenses de esta región para seguir con su filosofía detener equipos con arraigo entre la afición.