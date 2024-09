La "Zurdita" Cañedo representará a México en el Torneo Boxam Juvenil 2024

Luz Adriana Cañedo, La Zurdita, hará su debut en el boxeo internacional al ser convocada para representar a México en el Torneo Boxam Juvenil 2024.

La morelense, oriunda de Jiutepec y con apenas 18 años de edad, es entrenada por el profesor Víctor Agudo en el gimnasio Bicman de esa localidad.

La competencia en la que Cañedo pondrá el nombre de México en alto se desarrollará en Alicante, España, del próximo 7 al 13 de octubre.

De acuerdo con información difundida por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), la “Zurdita” comenzará concentración a partir del 20 de septiembre en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.

Desde ahí la morelense continuará puliendo sus habilidades técnicas y tácticas para llegar preparada al cuadrilátero del “viejo continente”.

“Estoy muy contenta por mi primer llamado a selección, es algo que he soñado desde hace tiempo y quiero vivirlo dando lo mejor de mí. Me estoy preparando día y noche para llegar en buen nivel. Fui considerada en el equipo 'B' juvenil en la división de 52 kilogramos, y saldré de mi país con la ilusión de regresar con una medalla internacional. Gracias a mis papás y a toda la gente que me apoya por siempre estar conmigo”, dijo.

Adriana Cañedo ganó medalla de plata en los Juegos Nacionales Conade 2024 celebrados en Jalisco, donde se vivió una de las competencias deportivas juveniles más importante de México; además obtuvo bronce en el Festival Olímpico de Boxeo del mismo año en Oaxtepec; y recientemente oro en el Torneo Femenil Puños Rosas, en la Ciudad de México.