¡Misión cumplida! ajedrecista Juan Gálvez regresa con la plata

El ajedrecista Juan Gálvez Hidalgo regresó de Italia después de obtener una medalla de plata en los Juegos Mundiales de los Trabajadores 2023, dentro de la competencia por equipos que se realizó en la ciudad de Cervia.

El cuautlense fue premiado con el metal al ser el segundo mejor tercer tablero de la competencia tras enfrentar a rivales de Israel, concretamente de la capital Jerusalén y otras comunidades israelitas, Austria, Sudáfrica y Francia.

Al pisar nuevamente su ciudad natal, el ajedrecista visiblemente emocionado dijo que esta medalla de plata “para mi vale oro por todo los obstáculos que viví para llegar y ganarla, todo lo que viví antes, y durante mi participación en Italia”.

Con eso hizo alusión a los problemas económicos que enfrentó meses antes de asistir hasta el país de la bota, en los que tuvo que buscar los recursos para el viaje y su estancia en Italia, ya que este torneo al no ser federado, no tuvo apoyo de Conade, pero tampoco del Sindicato de los Trabajadores de la Educación por ser maestro de secundaria.

Con la medalla colgada en el pecho, Gálvez Hidalgo regresó a Cuautla, Morelos, donde fue recibido por familiares y amigos con los que celebró su segundo metal logrado en una justa mundialista.

El otro había sido una presea de oro conseguida también en Italia, pero en 2015 en la modalidad individual.

Rodeado de sus alumnos del club Chessgal y de la escuela donde imparte el taller de ajedrez, la Técnica 24 de San Pedro Apatlaco, así como de familiares y amigos, el ajedrecista de 49 años dijo a su regreso a Cuautla, “misión cumplida; estoy muy contento, fue un mundial muy difícil, complicado por todo lo que viví antes, durante y después, pero gracias a Dios que nunca me dejó solo, a mi familia, a mis alumnos a las madres y padres de familia que confiaron en mí, mis patrocinadores que de alguna manera aportaron un granito de arena, me dieron un pedacito de su corazón, gracias de veras infinitamente”.

Y ahondó: “fue un evento muy complicado, difícil, jugamos por equipos pero también jugamos en individual en varias modalidades, en blitz no me fue tan bien, pero afortunadamente en el equipo 1 de México del que fui parte logré esta plata como el mejor del tablero 3”.

No sin antes, Juan agregó, “pasar varias dificultades, lo que me hace disfrutar más este logro; primero, desafortunadamente un jugador de Nuevo León del equipo no pudo llegar, canceló por fallecimiento de un familiar, con el equipo incompleto por fortuna nos dejaron jugar, no teníamos aspiraciones, pero sí en lo individual, y gracias a Dios se nos dio, nos pudimos levantar al perder las dos primeras partidas, una por haber llegado tarde porque el autobús nos mandó a otra sede, y la siguiente la volví a perder, pero nos pudimos recuperar”.

“No logramos la de oro, pero quiero decirles que esta medalla que es de segundo lugar para México, para mi ciudad, para mi estado de Morelos, créanme que para mí vale oro por todo lo que viví para obtenerla”, concluyó.