Mercury Power va por la Copa Lanzallamas en Cuautla

Apena años atrás, el luchador Mercury Power practicaba otras disciplinas deportivas como el taekwondo y el boxeo.

Sin embargo su trayectoria deportiva dio un giro hacia la lucha libre hasta los 35 años de edad, disciplina que desde niño siempre le llamó la atención admirando a luchadores como Mr. Niebla, quien lamentablemente perdió la vida en diciembre de 2019 producto de una lesión que terminaría provocándole la muerte por una infección en la sangre.

El haber sentado las bases con la práctica de otros deportes, sirvió al luchador oriundo de Cuautla, adaptarse pronto a la nueva disciplina, gracias a la condición física que le dieron las artes marciales que empezó a practicar desde los 16 años alcanzando la cinta morada, y el propio boxeo donde no llegó a subir al ring, pero reconoce que el trabajo en el gimnasio fue muy arduo.

Esos entrenamientos le dieron la fortaleza para iniciar la lucha libre bajo la instrucción del luchador Lazallamas, quien después de dos años de entrenamiento, lo llevó a debutar hace un par de meses en un torneo organizado por la Asociación de Lucha Libre de Cuautla.

Su nombre de batalla, el traje, la máscara y los colores de Mercury, surgieron de su propia imaginación, y se encuentra relacionado con el primer planeta de nuestro sistema solar, mercurio, significado galáctico que se ve también reflejado en su máscara que tiene un lado azul con tres estrellas que asemejan la noche, y un lado blanco con otras dos estrellas que simbolizan el día, y en medio de la frente, la letra M.

“Aunque ya sólo me mencionan como Mercury en los programas, mi nombre completo es Mercury Power”, comentó el gladiador quien tendrá después de su debut en septiembre pasado, apenas su segundo combate como profesional en la función del próximo domingo.

“Los nervios del debut ya quedaron atrás, en el ring verán esta vez a un Mercury más combativo y deseoso de ganar la Copa Lanzallamas”, dijo en entrevista.

Como en aquella primera ocasión, este 7 de noviembre volverá a participar en una contienda de batalla campal; “el debut fue una lucha donde al igual que la que viene, participamos 10 luchadores en batalla campal, por lo que ahora me verán con más confianza y con las ganas de ir por la victoria”.

Agregó que “En los entrenamientos siempre me gusta superar lo que hago o lo que los otros hacen, esa es mi mentalidad, ir para arriba siempre, y en este caso no me siento menos que mis rivales, pese a ser el más novato de la función”.

Dijo conocer a la perfección a dos de sus oponentes, el Zarco y Diamante de Acero; sabe de qué pie cojean pues han compartido varios entrenamientos juntos, “somos compañeros en la escuela pero en el ring este domingo se acabará la amistad, aquí es ir el todo por el todo y aunque no conozco a la mayoría de mis oponentes que vienen de fuera, la intención será demostrar de qué cuero salen más correas y ese seré yo”, señaló.

En la lucha por la Copa Lanzallamas también estarán Antilius, Dogman, Flama de Plata, Maniaco, Konor y Rey Calavera, además de un luchador sorpresa.

La función se realizará en el auditorio de la Unidad Deportiva de Cuautla a partir de las 17 horas, conformando un cartel con más de 30 luchadores en escena.





