“Mejor rescata al Cuautla, Cuauhtémoc”

La afición al futbol del estado de Morelos, alzó la voz ante la posibilidad del gobernador Cuauhtémoc Blanco de traer a los Gallos Blancos de Querétaro al estadio Agustín Corucuco Díaz de Zacatepec luego del veto por un año que la Federación Mexicana de Futbol le aplicó al estadio Corregidora tras los actos de violencia que se vivieron el fin de semana cuando enfrentaban al Atlas.

Aficionados de los equipos profesionales de esta región oriente, aseguraron que, si bien sería muy atractivo el tener nuevamente un equipo de Primera División, “tampoco hay garantías que los vándalos que siguen a ese equipo no se vengan para acá a mezclarse entre nosotros, lo que sería muy peligroso para la afición morelense que no tiene ese tipo de actitudes de vandalismo”, indicaron.

Ricardo Valdez Gutiérrez, aficionado del América y de los Arroceros del Cuautla, destaca que una cosa buena sería tener nuevamente futbol de primera en Morelos tras casi 40 desde el descenso del Zacatepec en 1985 a manos del Necaxa, podría ser contraproducente.

“Sería un espectáculo de primera pero aquí en Morelos no somos y no hemos tenido de ese tipo de vándalos, y aunque el gobernador dice que no va a traer las barras, eso lo veo imposible ya que aunque no las dejen entrar, creo que esa gente se puede mezclar entre la afición normal y eso es lo que puede dar pie al relajo y empezar a violentar todo el estadio”, comentó.

“Lo mejor que podría hacer el gobierno es salvar a un equipo como el Cuautla de tanta tradición, de historia y del pueblo; por eso estoy 100 por ciento en contra de las barras y que pudieran colarse entre la afición de venir el Querétaro para acá, los vándalos van a seguir y al rato hasta el futbol morelense va a salir perdiendo por esa decisión del gobernador de traer un equipo que no lo desafiliaron por intereses de dinero, no porque no lo quisieran castigar a pesar de los violentos actos”.

De la misma forma agregó:

“Estamos 100 por ciento en contra de esa decisión del gobernador de traer la franquicia de Querétaro, que puede que se le cambie el nombre y la plaza de juego, pero va a seguir siendo la misma violencia con los mismos fanáticos que defienden a su equipo a capa y espada, algo que no debe de ser porque confunden el apoyo, el ir al estadio a gritar, pero todo en santa paz; esos fanáticos no ven eso, y desgraciadamente niños, mujeres, familias, gente adulta que le gusta el futbol, es la que está pagando sin que ellos reciban un castigo”.





