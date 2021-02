Maximiliano Sánchez, con vista a otra participación mundialista

Maximiliano Sánchez Salazar, preseleccionado nacional morelense de kickboxing, no pierde el objetivo de volver a tener una participación mundialista después de su participación en el último campeonato mundial de la disciplina celebrado en Sarajevo, en el país de Bosnia y Herzegovina a finales de 2019.

El deportistas morelense, ante la situación sanitaria, ha tenido que readaptar su ritmo de entrenamientos debido a la cancelación de prácticamente toda actividad oficial en 2020.

Entre sus planes estaba el participar en el mes en noviembre en el Campeonato Panamericano programado en Brasil, sin embargo debido a la pandemia, el evento se canceló.

El único evento oficial programado por la Federación, fue el que se alcanzó a celebrar en ese mismo mes en Oaxtepec, donde en una polémica decisión de los jueces, fue eliminado en su primer combate.

“Ese fue el único evento oficial en el año en el que participamos, hubo otro poco antes de iniciar la pandemia, pero no fue oficial, por lo que en todo 2020 sólo tuvimos esa participación”, comentó el nacido en Cuautla.

Max Sánchez sin embargo, no ha dejado de prepararse, aunque a otro ritmo, esperando que regrese la actividad.

El morelense se preparaba para el Campeonato Panamericano en Brasil, pero debido a la pandemia fue cancelado / Fotos | Cortesía Maximiliano Sánchez

“La preparación para este año la iniciamos desde diciembre, pero vamos midiendo esa preparación para llegar a los topes en las fechas donde serán los torneos; sin embargo por ahora no hay nada establecido y estamos de todas formas trabajando, aunque a otro ritmo”.

Comentó que lo único que se tiene de momento son fechas tentativas para concentraciones de los preseleccionados, donde él se encuentra incluido por el último antecedente que tuvo como seleccionado nacional en el Mundial de Sarajevo 2019, “pero esas fechas no están todavía establecidas, por lo que no sabemos si se van a hacer o no”.

Con 25 años recién cumplidos, el atleta mantiene el mismo peso con el que acudió al mundial bosnio, en menos de 63.5 kilogramos; “nos estamos cuidando muy bien en nuestro peso para que no nos afecte después; el que bajemos el ritmo no quiere decir que no entrenemos, más bien es en cuanto a trabajar en otra forma de entrenamiento, pero estamos igual de activos, sólo cambiamos esa forma de entrenamiento”, agregó.