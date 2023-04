Mario Rubio, ex árbitro mundialista, se declara a favor del VAR  

El ex árbitro mexicano de formación militar, Mario Rubio, recordado por expulsar a Diego Armando Maradona en el Mundial de España de 1982, se declaró a favor de la herramienta del VAR (Video Assistant Referee), la cual asegura, es de mucha ayuda por la mala conducta del jugador.

"El problema del futbol no son los árbitros, los árbitros están educados; hay que educar al jugador, al entrenador, al directivo", expuso el silbante en retiro al dar su opinión sobre el uso de esta herramienta en el futbol.

"El jugador debe dejar a un lado la filosofía de la trampa; uno ve el futbol femenil, es más leal, no hacen tanta trampa las mujeres a nivel nacional e internacional. En cambio, el hombre, sobre todo en nuestra conferencia americana, no los pueden tocar porque se revuelcan, se tiran, fingen; por eso fue creado el VAR, una herramienta que tiene que ser empleada para todo el campo, no solo para un fuera de lugar o dentro del área".

Para que el VAR no existiera, abundó, "los entrenadores y los mismos jugadores deben practicar la lealtad, les falta educación deportiva".

El teniente coronel puso un ejemplo del comportamiento en otras confederaciones: "En Europa se juega más futbol y hay menos teatro, se ve en sus diferentes Copas donde hay más futbol y la gente va a pagar un espectáculo. Para que la tribuna grite se necesita de la habilidad del jugador y se olvide de hacer trampas, y eso es lo que necesitamos actualmente en el futbol mexicano".

Puso un ejemplo muy reciente con lo sucedido en la Liga MX con algunos equipos como Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL, dos escuadras que representan a instituciones estudiantiles: "No pude ser que los jugadores le tiendan la cama al entrenador, no pude ser que Pumas de la noche a la mañana juegue bien, mismo caso de Tigres, eso indica que el jugador es tramposo dentro de su casa y lo tienen que educar a él, no al árbitro, el cual dejará de cometer menos errores cuando se respete a la autoridad y a las reglas de juego".

Por ello el ex silbante que se retiró del futbol en 1986, se dijo a favor del uso de la herramienta tecnológica, aunque pidió que las televisoras deben quedar fuera del uso de las cámaras. "Definitivamente estoy a favor del VAR aunque le quita cierta fluidez al futbol, pero se tiene que manejar con el Alto Comisionado, no con Fox Sport, no con Televisa. Quien debe tener el control de las cámaras, debe ser un alto comisionado, debe ser él quien diga lo que se va a revisar".

Dijo que queda claro que en la época de aquella vieja escuela del arbitraje, no era necesaria la ayuda de esta herramienta porque la actitud de los futbolistas era más disciplinada.

"No necesitábamos el VAR, nuestros VAR eran nuestros jueces de línea, nos comprometíamos a trabajar en equipo, los jugadores eran más leales, se les podía llamar la atención, hasta gritarles y no lloraban… ahora les dices mi amor y quieren una casa aparte".

Mario Rubio, de 86 años, asistió este jueves 27 de abril a dar una charla a alumnos de educación física de la ESEF de Cuautla, donde transmitió a un centenar de oyentes, parte de sus experiencias vividas a lo largo de su carrera como silbante profesional.

"Es a lo que me dedico ahora, a dar charlas motivacionales y a hablar de las reglas del futbol", concluyó.