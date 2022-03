Mario Aguilar Mares es homenajeado por Yautepec en el triunfo sobre Tigres

Tarde-noche redonda resultó para el Club deportivo Yautepec la que se vivió el fin de semana en el Polideportivo CDY dentro del clásico frente a los Tigres, a quienes derrotaron por 1 a 0 en la actividad de la jornada 20 del grupo 7 de la Liga TDP.

En el intermedio del juego, la directiva del club local hizo un reconocimiento especial a Mario Aguilar Mares, jugador que emigró a media temporada a las fuerzas básicas del Cruz Azul.

El jugador de 18 años, es el que más tiempo ha vestido la casaca yautepequese, desde que inició a los 15 años como profesional en tercera división cuando el club todavía se llamaba Jardón Soccer en diciembre 2018, militando temporada y media, y al cambio de nombre a CDY, estuvo otra temporada y media, haciendo un total de tres años en el club.

Por ese motivo y por ser un ejemplo a seguir por su dedicación y profesionalismo para los jóvenes que siguen en el conjunto, la directiva le rendió un homenaje en este partido tan significativo por ser un clásico de la localidad.

“Mi hijo está cumpliendo su sueño de estar en un Club profesional, no le gustaba ir a una fiesta, a un convivio; no salía de viaje por no faltar a entrenar o a jugar, hasta con calentura se presentaba y creo que eso le ayudó mucho para llegar a donde está. Lo logró por su disciplina, claro que esto apenas empieza… ahora lo más difícil es mantenerse, así que a trabajar más duró, estoy muy orgullosa de él y espero en Dios le de fuerzas para llegar más lejos”, comentó la mamá del jugador, Rocío Mares quien estuvo presente en el acto que se realizó a medio campo del empastado.

Al jugador le entregaron una playera del CDY enmarcada con el número que siempre utilizó, el cabalístico 13.

Como anécdota, aunque le ofrecieron portar la tan deseada “10”, Mario Aguilar lo rechazó y prefirió siempre portar el 13 “porque era la de la buena suerte para él”, agregó la orgullosa madre.

Mario estuvo presente con la playera cementera de su actual club, donde en el torneo Clausura 2022, de enero a la fecha ha jugado 8 partidos con la Sub-18, tres de ellos como titular acumulando un total de 378 minutos, ganándose poco a poco la confianza del técnico Gabino Velasco.

Además, tiene dos partidos con la Sub-20, uno como titular contra Necaxa en la fecha 5, y ya ha sido convocado por la selección mexicana de la categoría menor.





El Triunfo

Del partido, CDY logró sumar un importante resultado que lo regresa a la senda del triunfo y a seguir en zona de liguilla dentro del grupo 7.

Al medio tiempo el marcador de mantuvo intacto, y fue en el segundo cuando al minuto 31 en un rebote, Jared Salinas definió a la entrada del área para vencer al arquero felino Jesús Ugalde.

Los dirigidos por Carlos González Balbuena llegaron a 38 unidades todavía en el cuarto lugar del sector, bajando hasta el tercero a Tigres que, con el revés, su tercero del torneo se quedó en 42, empatado por Chilpancingo que lo supera por mejor diferencia de goles (+26 por +41), mientras que en la cima se queda en solitario la filial de los Bravos de Juárez.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter