Los riesgos de la lucha libre, un deporte que pude ser mortal

La lucha libre es un deporte de alto riego. Si un luchador no aprende a caer adecuadamente, su integridad física puede estar en peligro.

Así lo expresó el luchador profesional y entrenador hace más de 25 años en Cuautla, el profesor Efrén Benítez León.

Reconoció que pese la gran fama que tiene la lucha libre mexicana a nivel mundial como una de las mejores “desafortunadamente muchos entrenadores no enseñan las bases de este deporte como debe ser, con la lucha olímpica, que incluye la lucha grecorromana y el propio estilo libre, es más he visto luchadores que no se saben ni parar arriba del cuadrilátero”.

Consideró que “quizá el 30 por ciento o menos son quienes han recibido la instrucción de la lucha olímpica como debe ser, el resto no han pasado por ahí y esos son los que tienen riesgo durante el desarrollo de su profesión”.

En entrevista el formador de luchadores indicó que un gladiador en sus inicios debe iniciar principalmente a aprender a caer ya que, de no ser así, su físico y hasta su vida estaría en riesgo.

“La caída en el luchador es lo más importante, porque un luchador que aprende a caer bien, va a ser un luchador de muchos años, contrario al que no aprende como algunos que andan así luchando, tienen problemas de lesiones y no duran tanto tiempo”, comentó.

Sin embargo dio a conocer que, en casos extremos, esas lesiones pueden ser tan graves que se puede provocar hasta la muerte como ya ha sucedido en varios casos.

“Hay muchas veces imprudencia, el luchador es un ser humano y a veces hasta enfermo sube a trabajar; y no solo eso, muchos promotores y entrenadores debutan a los muchachos a los tres meses y la verdad en ese tiempo no se aprende la lucha libre; yo debuté hasta el tercer o cuarto año de entrenamiento, y aquí estoy todavía con más de cuatro décadas en esto”.

Benítez León, que aún permanece activo, inició a entrenar a las jóvenes promesas con un primer grupo de aspirantes hace más de 25 años en lo que fue la primera escuela de lucha libre en esta ciudad.

En aquella ocasión, recordó, se montó un cuadrilátero en el parque de la colonia Francisco I Madero, a un costado del centro histórico.

En esa larga trayectoria Efrén Benítez también ha sido presidente de la Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Morelos, y en la actualidad sigue enseñando el llamado deporte de los costalazos, ya con el apoyo de dos de sus pupilos, Speón y Sombra Azteca, ambos luchadores profesionales, integrantes de la Asociación de Lucha Libre de Cuautla.

“Somos pocos en la Asociación, habrá unos seis luchadores afiliados, pero seguimos trabajando para hacerla crecer aún más ahora con esta escuela en la Unidad Deportiva de Cuautla donde se trabaja al interior del Auditorio Municipal los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche, y los domingos con su servidor por la mañana, de 9 a 11”, puntualizó.







