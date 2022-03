Los Académicos continúan lejos de la zona de calificación

El equipo de los Académicos de Jojutla no pueden agarrar el ritmo al salir con derrota de la jornada 19 ante el líder Juárez F.C. , lo que los coloca a pesar de todo en la octava posición al tener un juego menos que los guerrerenses.

El equipo jojutlense resistió bastante ya que los primeros 45 minutos de acciones aguantaron y no permitieron que les anotaran goles el Juárez que se mantienen como líderes en el G-7, pero a su regreso a la cancha en la segunda parte empezó la pesadilla para la escuadra de casa porque la visita movió muy bien sus piezas generando jugadas de buenos kilates y a los escasos 50 minutos era Rigoberto García quien abría el marcador para el 0-1, no habían pasado ni cinco minutos cuando a los 54 era el jugador Diego Mora quien ponía el 0-2 para el Juárez, marcador que llegó hasta el final porque los Académicos no fueron capaces de anotar y aunque se les presentó una oportunidad al final con toda la portería y se mandó el balón a las nubes.

Con este resultado el Juárez se mantienen en el grupo con 44 unidades, mientras los Académicos siguen en la octava posición con 22 puntos con un juego menos que el Iguala que hoy es dueño del fondo de la tabla.

En el siguiente encuentro los de Jojutla visitan al Iguala en juego clave porque el local va a buscar el triunfo para salir del fondo de la tabla, mientras los visitantes van a imprimir toda velocidad para poder sumar puntos y dejar a los guerrerenses siempre en el fondo.

En otros resultados de los equipos morelenses en este circuito, Leones le gano 1-0 a Deportivo Yautepec, Forma Fut Integral cayó en su terreno por 2-3 ante el Santiago Tulantepec, el F.C. Iguanas empataron 1-0 con Cañeros, Atlético Cuernavaca goleó por 7-0 a los Camaleones F.C.





