Logran 24 atletas la clasificación directa

Un total de 24 atletas de Morelos lograron su clasificación directa a la etapa regional de atletismo rumbo a los primeros Juegos Nacionales Conade 2020.

Sin embargo entrenadores y la propia Asociación de atletismo el estado de Morelos esperan que esta lista se pueda incrementar en caso de que algunos deportistas, sobre todo de categoría Sub 18 y Sub 20 que se eliminaron por marca, sean tomados en cuenta de acuerdo a su historial de competencias.

Así lo consideró el entrenador de atletismo y coordinador de la eliminatoria estatal que se realizó el fin de semana pasado en Centenario de Cuernavaca, Carlos Ortega Carrasco, al comentar que las marcas impuestas por la organización de los Juegos Conade, “no permitió que varios atletas que veíamos con posibilidades de clasificar, no alcanzaran la marca en Sub 18 y Sub 20, por lo que considero que lo mismo sucederá en el resto del país y al final espero que se reconsidere y se dé oportunidad a más atletas para que acudan a la siguiente etapa”.

Carrasco informó que de esa lista de 24 atletas clasificados a la siguiente etapa regional “la mayoría fueron de categoría Sub 16, con un aproximado de 16, y los restantes 8 fueron de Sub 18 y Sub 20, muy pocos de acuerdo a lo que esperábamos”.

Incluso, aunque la máxima joya del atletismo estatal, el velocista Luis Antonio Avilés Ferrero logró sin problemas dar la marca en los 400 metros planos, en los 200 no lo pudo lograr porque no consiguió el mínimo exigido por Conade en esa distancia.

“Luis no tuvo presión en ninguna de las dos pruebas, y creo que en el caso de los 200 metros, le costó no correr más rápido, sin duda creo que se confió, pero espero que la Conade considere su caso y logré también estar en esa distancia en la próxima etapa, al menos por jerarquía considerando los logros y marcas que ha tenido, y así creo que hay varios casos que ante este nuevo sistema de eliminación, no lograron dar la marca y conseguir el pase”.

Entre esos ocho que clasificaron al regional, están los dos compañeros de Luis Antonio que trabajan ya junto a él en el CNAR, Axel Omar Lorenzo y Hugo Arce, quienes clasificaron en 200 y 400 metros, pero en una categoría menor, la Sub 18.

Mientras que en las categorías Sub 16, que a diferencia no van por marca, prácticamente todos los primeros y segundos lugares de cada prueba lograron su clasificación: “no van a ir todos, la Asociación pensó en hacer un filtro y de ellos van la mayoría, son cerca de 16 niños, que pensamos tendrán posibilidades de hacer algo importante en el regional, O que al menos van a pelear su pase a la etapa nacional”.