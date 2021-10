Lobos es eliminado en la mesa por indebida alineación de jugador

La primera acción contundente y polémica que emprende la nueva directiva de la Liga Municipal de Beisbol que tomó posesión esta semana, fue eliminar al equipo Lobos de Yautepec en la mesa dentro de la semifinales de los playoffs por la alineación indebida de un jugador en el duelo ante los Rangers de Jonacatepec.

El jugador, de acuerdo a las alineaciones que presentó Rangers ante la mesa de todos los juegos de Lobos en la fase regular, no cumplió con jugar al menos cinco partidos de fase regular para tener derecho a participar en la eliminatoria, por lo que la Liga, pese a no recibir una protesta en forma del equipo cebollero, decidió darle el triunfo del primer partido donde alineó el jugador de nombre Isaac Hernández.

Con ello la eliminatoria que estaba empatada a 1 triunfo por bando, se resolvió en favor de los “guardabosques” que ahora jugarán la final por el título ante Real San Agustín a partir de este domingo.

La sentencia que está apegada a los estatutos, levantó polémica porque el equipo de Jonacatepec no levantó protesta en el momento del juego, lo que fue la principal defensa de los lobeznos durante el debate que se armó en la primera asamblea que encabezó la nueva directiva que preside Jorge Mendoza.

El presidente, al analizar el caso junto con su mesa directiva, definió dar el triunfo a Rangers por el primer partido de la serie semifinal en que alineó el señalado Isaac Hernández y donde Lobos había ganado jugando como local; “si jugó en el primer partido de la eliminatoria, ese juego lo pierde Lobos y automáticamente queda eliminado de los playoffs”.

Sin embargo, no conforme, el cuadro de Yautepec solicitó en todo momento la presentación de una protesta de su rival, la cual no levantó ni en ese ni en el segundo juego que se realizó el pasado domingo donde la pizarra favoreció a los Rangers para emparejar momentáneamente la serie.

Ante la solicitud de Lobos, el directivo de la liga, que por cierto es delegado del equipo Bravos del mismo poblado de Jonacatepec, respondió: “si tu jugador no cumplió, creo que como delegados tenemos que tener esa responsabilidad y honestidad, porque no te gustaría que otro equipo te lo aplique a ti, y si metemos a un jugador ilegal sabemos el riesgo y si tu sabes que estabas mal, no hay mucho que alegar”.

Con esta resolución, Lobos pierde la eliminatoria por acuerdo de la liga, y el tercer partido que ya se había anunciado por el desempate, no se jugará. En cambio Ragers avanza a la final por el campeonato de playoff frente a Real San Agustín, quien ya había ganado su respectiva serie a los Azucareros de Central Casasano en dos triunfos al hilo.

El primer encuentro de la serie a ganar dos encuentros, se disputará a partir del próximo domingo a las 13 horas en el parque de la Unidad Deportiva de San Carlos, siendo local el cuadro de la realeza.