Listo el Sporting Canamy para dar batalla desde Oaxtepec

Después de un arduo trabajo de pretemporada, el Sporting Canamy de Oaxtepec realizará la presentación oficial de su plantel el próximo viernes 19 de agosto, a una semana de arrancar su participación dentro de la nueva temporada 2022-2023 de la Liga Premier.

El debut de los morelenses será por vez primera en dos temporadas, en el estadio del Centro Vacacional Oaxtepec IMSS recibiendo al Leviatán de la capital del país, para abrir bocado en el torneo de Apertura 2022.

La presentación se realizará en lo que es su casa, el Centro Vacacional “Adolfo López Mateos”, con la invitación a directivos de la Liga Premier y del propio reciento vacacional del IMSS.

La escuadra de los Guerreros tendrá su participación dentro del nuevo grupo 3 de la Serie “A” integrado por un total de 11 escuadras, entre ellos se encuentra el otro conjunto de Morelos, los Escorpiones FC con sede en Cuernavaca.

Los conjuntos en competencia dentro del sector serán Cafetaleros de Chiapas, Dongu de Cuautitlán, Inter Playa del Carmen, Leviatán, Montañeses de Orizaba, Pachuca, Real Arteaga, Yalmakán, y Venados de Yucatán.

La directiva que encabeza el presidente Gustavo Navarro, anunció que el plantel que se armó durante la pretemporada está integrado por jóvenes con menos renombre pero que darán al equipo otra cara en busca de mejorar lo hecho el torneo anterior donde se quedaron a un paso de conseguir la calificación a la liguilla.

Todo ello de la mano de un entrenador, Juan Carlos Rico, que es de casa y que regresa para volver a reverdecer laureles después de ser el técnico que les dio el ascenso a la Liga Premier provenientes de la tercera división en 2016.

“Estamos conformando un cuadro bueno como el de la temporada pasada donde estuvimos entre los tres rimeros lugares del grupo, en zona de calificación gran parte del torneo, pero el técnico anterior Reinoso no pudo conseguir dos puntos en los últimos cuatro partidos y por eso decidimos removerlo y ya no dirigió el último partido en Yalmakán donde fue al frente el auxiliar técnico”, comentó el dirigente todavía dolido por esa triste eliminación, “por nada nos quedamos fuera y todo por festejar antes de tiempo perdiendo partidos que en el papel eran fáciles ante equipos de la parte baja y que teníamos que haber ganado”, agregó al dar a conocer ciertas indisciplinas que le costaron caro al equipo en el cierre.

Pensando en el nuevo horizonte, Gustavo Navarro decidió hace escasos 15 días trajo de regreso al banquillo morelense a Rico; “él me dio mi primer título y se ha conformado un equipo de guerreros, no tan costoso, pero si muy comprometido en todos los aspectos, incluido el técnico que es institucional con nosotros, y no como los últimos dos que tuve, López Zarza y Reinoso”.

“Tenemos un equipo que va a pelear con los de arriba, la idea es pelearle a Cafetaleros e Inter Playa que terminaron arriba donde solo perdí uno con el Inter y los demás los empaté”.

El grupo lo presentará el dueño de Sporting Canamy el próximo viernes en el auditorio del CVO a las 17 horas.

“Será el interior del auditorio pensando en las lluvias, por eso no será en el estadio; a la fecha tenemos a 22 jugadores registrados y el cierre será justamente el viernes 19 de agosto”, concluyó el dirigente dejando abierta la posibilidad de contratar alguien más.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!