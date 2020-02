Listo el segundo Festival de Ajedrez

Con una esperada asistencia de al menos 300 participantes, el doble de la primera edición, todo se encuentra listo para la celebración de la Segunda Edición del Festival Nacional de Ajedrez Cuautla 2020 a celebrarse el fin de semana del 29 de febrero al 1 de marzo.

El evento que lleva por nombre Jaque Mate al Bullying, contará en esta ocasión con el respaldo de la Fundación Magnus de Monterrey, al ser el evento clasificatorio para la gran Copa que se organiza cada año en la capital de Nuevo León.

De acuerdo a la organización del torneo, Magnus es una comunidad de academias de ajedrez que busca promover actividades recreativas para fomentar esta disciplina como una herramienta educativa para la formación integral en el ámbito académico y emocional.

Con ese importante respaldo se busca que en esta segunda edición del torneo se tenga mayor participación de ajedrecistas nacionales y extranjeros; en la edición pasada se contó con la asistencia de jugadores foráneos.

Juan Gálvez Hidalgo, organizador y presidente del Club Chessgal, informó que las inscripciones se vienen realizando a través de internet.

Dio a conocer que la bolsa a repartir entre los ganadores de las diferentes categorías será de 50 mil pesos.

Las categorías participantes son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 16, Sub 18 (hasta 1500 puntos de rating) y una sexta categoría de Segunda Fuerza para jugadores con rating de hasta 1800 puntos. Para esta última categoría el premio en efectivo será de 6 mil pesos al primer lugar más medalla; al segundo 4 mil pesos y medalla, y al tercero 2 mil pesos y medalla.

Además se entregarán 1500 pesos al cuarto y quinto lugar, y 800 pesos del sexto al octavo sitio.

De la misma forma se premiara a la mejor mujer clasificada con medalla, diploma y pase a la Copa Magnus 2020.

En las categorías menores, se premiará a los ganadores con inscripción a la Copa Magnus 2020, (incluido hospedaje), medalla de campeón y juego de ajedrez.

