Listo el macro regional de atletismo en Morelos

Con la participación de los atletas campeones de pista y campo de 10 estados del país, Morelos será sede el próximo fin de semana del Macro regional de Atletismo que se realizará en el estadio Centenario de Cuernavaca, rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2021 en las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Morelos presentará a sus ganadores de la etapa estatal en la pruebas de pista y campo, al igual que lo harán los estados que se encuentran ubicados dentro la macro región 3 a la que pertenecen Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, por supuesto el anfitrión Morelos, además de las delegaciones del Politécnico Nacional y el IMSS.

Cortesía | INDEM

Morelos tiene ya listo el programa de actividades que dará comienzo desde el próximo viernes 14 de mayo y concluirá el domingo 16, con las diferentes pruebas de pista y campo convocadas por los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Las primeras pruebas se realizarán el viernes desde las 7:30 horas con la prueba de caminata femenil de 5,000 metros en la categoría Sub-18.

La jornada continuará a las 8 horas con las pruebas de decatlón varonil de las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, y cinco minutos después dará inicio la final del Salto Triple varonil de Sub 20 y Sub 23.

A las 8:10 se realizan las pruebas preliminares de la prueba reina del atletismo, los explosivos 100 metros planos en Sub 18 femenil, y enseguida será la preliminar de los 100 metros para varones de la misma categoría.

Cortesía | INDEM

Y a las 8:40 horas será el preliminar de los 100 metros femenil en categoría Sub 20; los 100 metros varonil de Sub 20 será a las 8:55 horas, también en preliminar.

El primer día de actividad seguirá hasta finalizar a las 12:45 horas con la quinta prueba del decatlón para varones en las tres categorías.

Entre los más atractivo de esta eliminatoria, será observar el sábado dentro del segundo día, al velocista morelense Luis Antonio Avilés Ferreiro, quien estará en la final de los 400 metros planos de categoría Sub 20 a las 10:45 horas en busca del pase a su quinto encuentro nacional consecutivo después de estar presente en lo que antes eran las Olimpiadas Nacionales, ahora Juegos Conade, logrando en tres de ellas la medalla de oro en esta distancia.

Y el domingo el nativo de Cuautla volverá a estar en la pista del Centenario para correr la final de los 200 metros planos, donde también se espera gane el pase a la etapa nacional. En esta prueba habrá una ronda preliminar a las 10:20 horas y la final será a las 11:35 horas.