Liga Premier suspende todos los encuentros de Serie B para este fin de semana

Mediante un comunicado, la Liga Premier de futbol anunció este miércoles la cancelación de los cuatro partidos de la jornada 2 de la Serie B, que se jugarían entre sábado y domingo.

Sin dar a conocer a detalle los motivos, a través de sus redes sociales oficiales la Liga anunció la suspensión de toda la actividad dentro de esta categoría, presuntamente por cuestiones de los contagios al alza de Covid-19 en los diferentes estados.

Cabe señalar que, de los cuatro partidos programados, uno de ellos estaba en asteriscos debido a la situación económica del equipo Arroceros Cuautla que sigue sin resolverse y que lo ponen con un pie fuera de la Liga.

Cuautla en esta jornada tenía como plazo para pagar la cantidad de 500 mil pesos hasta este miércoles para ser programado, y el viernes para evitar ser desafiliado.

Por lo pronto, la suspensión de la jornada pone en espera este asunto ya que la liga momentos antes de cancelar toda la jornada, había anunciado la suspensión únicamente del partido en el que Cuautla debía recibir el domingo al Club Calor de Monclova.

En el escrito la Liga se dirigió a los presidentes de ambos clubes, Jesús Corona Damián quien sigue apareciendo como responsable de la franquicia arrocera, y Timothy Stephen Tolman del equipo de Monclova, donde se les hace saber la determinación tomada y dejando pendiente la reprogramación del encuentro.

Sin embargo, apenas unos minutos después, la misma liga volvió a subir un nuevo comunicado en el que señala que se suspende toda la actividad de la llamada Serie B.

“La Liga Premier informa que, los partidos de la Serie B programados para este sábado 22 y domingo 23 de enero del presente, correspondientes a la jornada 2 del torneo Clausura 2022, quedan suspendidos.

En los próximos días se darán a conocer las reprogramaciones correspondientes”, señala.

En serie A, solo tres suspendidos

Por la categoría mayor de la misma Liga Premier, la Serie A, la jornada 2 se llevará a cabo sin tres partidos que ya fueron suspendidos, de los 13 programados.

Los encuentros que serán reprogramados son: Coras de Tepic que debía recibir a Gavilanes de Matamoros; Universidad Autónoma de Zacatecas que enfrentaría en casa a Tritones de Vallarta, y el Colima que sería anfitrión de los Tecos. Del primer partido, el gobierno de Nayarit canceló toda actividad masiva por la situación de la pandemia.

En el resto de los escenarios sí habrá actividad: el viernes juegan Inter vs Cafetaleros en Playa del Carmen; y Durango contra Saltillo en Durango.

El sábado, Leones Negros vs Mazorqueros en Jalisco; Cañoneros vs Montañeses en la capital del país; Dongú vs Leviatán en Cuautitlán Izcalli; Escorpiones Morelos vs Zapa en Cuernavaca; Correcaminos vs Cimarrones en Tamaulipas; y el domingo, Lobos vs Yalmakán en Celaya, y Reboceros vs Sporting Canamy en La Piedad.





