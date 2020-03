Lidereando, el Atlético Yautepec

Luego de jugarse una jornada más del largo torneo de la Tercera División Profesional -TDP-, donde el atractivo principal del G-6 fue el duelo morelense entre el conjunto rojiblanco del Atlético Yautepec (Atlético Cuernavaca), que recibió la visita de los Cañeros Jojutla, en la que al final de los 90 minutos reglamentarios de juego terminó con el empate en el marcador de 1-1, esto después de atractivas jugadas de dos grandes rivales en este circuito en el que nadie quería perder, y en la lucha por el punto adicional los anfitriones fueron más acertados para definir el triunfo desde el manchón penal donde los de Yautepec mantiene el liderato de este grupo seis con 49 unidades.

Este encuentro fue realizado en las nuevas instalaciones del Club Deportivo Yautepec, lugar en el que se vieron las tribunas a un buen número de aficionados que disfrutaron de buenas jugadas, pese a que el municipio estaba en plena fiesta.

En el inicio del partido se vio mucho ritmo futbolístico, y mucha presión de los visitantes que había mandado a realizar su estratega Nicolás Arcos, que no permitían hilvanar jugadas de peligro del cuadro local para no tener problemas y que les fue beneficiando, pero lo de siempre, la falta de contundencia fue lo que no permitió irse arriba en el marcador, ya que tuvieron tres opciones claras sin lograr convertir en gol, para así terminar los primeros 45 minutos de acciones con la igualada a cero goles, los equipos se fueron a los vestidores para recibir mejores indicaciones de sus entrenadores y mejorar para el segundo tiempo.

La segunda parte inició con buen juego y se mantenía la presión sobre el equipo local, pero en una distracción en la marca el equipo local anota por medio de Diego Choreño al minuto 65', esto descontroló un poco al equipo cañero porque presionaba mucho, ya que también se encontraba con un jugador menos por lesión de Edgar Desaylli por un fuerte encontronazo, por lo que fue destituido, ajustando de nuevo líneas y y con un mejor ritmo de juego se intenta emparejar el marcador, se tuvo buenas y peligrosas llegadas , pero sin pod er cristalizar, sin definición.

De todas maneras se sigue buscando, y fue hasta los 90 minutos cuando ya el silbante se llevaba el silbato a la boca para finalizarlo, donde apareció el jugador Francisco Sigüenza, para lograr emparejar el marcador y obligar al silbante a irse a los lanzamientos de penaltis para ganar punto extra, que fue para el Atlético.

Los dos equipos hicieron lo mejor en la cancha por tratar de conseguir el triunfo, sin embargo por las marcaciones se nulificaron en el terreno de juego, y las jugadas de peligro fueron esporádicas de ambas partes, faltando mucha contundencia para quedarse con el triunfo en los 90 minutos, algo que trabajaran mucho en la semana con las delanteras para que sean más contundentes. Los Cañeros Jojutla, estarán recibiendo el sábado a las 15 horas a los Leones Amecameca, Estado de México en la cancha de la Unidad Deportiva La Perseverancia.

Las posiciones en el G-6 de la Tercera división; 1o. Atlético Cuernavaca 49 puntos, 2o. Águilas UAGRO 47, 3o. Puebla F.C. 39, 4o. Academia Cuextlán F.C. 36, 5o. F.C. Iguanas 31, 6o. Selva Cañera 32, 7o. Atlético Zacatepec 28, 7o. Chilpancingo 25 y en 9o. lugar Guerreros de Puebla con 27 puntos.