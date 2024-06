La selección femenil de rugby está dentro del top 5 de México

La selección estatal de rugby, en su rama femenil, demostró ser una de las mejores en todo el territorio mexicano al quedar posicionadas en el quinto peldaño de los Juegos Nacionales Conade 2024, que se desarrollan en Guadalajara, Jalisco.

Germán Villa Castañeda, director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), informó que el representativo morelense categoría U20 estuvo conformado por:

Desidere Damián

Aranza Valeria Molina

Alexa Díaz

Luisa Michele Ríos

Sirley Yareli Hernández

Itzel Monserrat Bárcenas

Laura Estrella Nájera

Valentina Villasana

Karime Hernández

Leslye Shaddai Villa

Jolette Geraldine García

Dulce Yaretzi Banda

Las deportistas morelenses se desempeñaron en la modalidad “seven”, la cual consta de dos tiempos de siete minutos por uno de descanso. Asimismo, en fase de grupos empataron 10-10 con la selección del Estado de México; mientras que ganaron 27-7 a Guanajuato; y finalmente quedaron 7-10 ante Coahuila.

Duelo cardiaco ante Veracruz

Pero ya en cuartos de final se vivió un duelo cardiaco ante Veracruz. Las jugadoras morelenses se fueron al descanso con un 0-0; y en el arranque de la segunda mitad consiguieron un “try (anotación)” que las mandó arriba por 5 puntos.

No obstante, no pudieron hacer la conversión de 2 unidades al quedar lejos de los postes, hecho que les cobró fractura, pues al faltar pocos minutos en el reloj las veracruzanas hicieron try, finiquitando la serie con una buena conversión para un 7-5 final a favor de las jarochas.

Villa Castañeda refirió que en los duelos por ranking nacional el escuadrón estatal volvió a ganar al Estado de México y Guanajuato para colocarse entre los mejores cinco del torneo.

Agregó que Aranza Valeria, Desidere y Valentina están convocadas a la Selección Nacional Mexicana de Rugby M20 para próximamente representar al país en el “RAN (Rugby Américas North)”.