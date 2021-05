La liguilla abre fuego en tercera división profesional 

Los 64 equipos calificados a liguilla divididos en dos zonas de 32 equipos, iniciarán a partir de este miércoles la ruta por el título de la temporada 2020-2021 en el futbol de tercera división profesional.

El campeón y subcampeón de cada zona, ganarán el derecho de ascender a la Liga Premier, de acuerdo con el artículo 28 del sistema de competencias de esta categoría de ascenso, de tal manera que los 64 equipos en la fase final, van con ese objetivo, pero sólo cuatro lo conseguirán.

Entre los calificados, hay dos equipos de Morelos que iniciarán ese camino, ambos con sede en el municipio de Yautepec.

Se trata del líder Atlético Cuernavaca, llamado Tigres de Yautepec, y el Club Deportivo Yautepec, escuadras que militaron en el grupo 6 dentro de la fase regular.

Cortesía | Liga TDP

Los felinos finalizaron en la cima con 55 puntos, y el Yautepec culminó en cuarto con 47.

Ambas escuadras se eliminarán dentro de la zona A, en la que fueron ubicados los equipos calificados de los grupos 1 al 7, mientras que en zona B estarán eliminándose los equipos de los grupos 8 al 14.

Debido a los puntos y porcentajes que acumularon durante la fase regular, los equipos se clasificaron del 1 al 32 en cada zona para disputar las diferentes eliminatorias a visita recíproca, las cuales empiezan esta semana con los dieciseisavos de final.

De acuerdo al sistema de competencia, en el artículo número 24 se señala que los partidos de cada etapa se realizarán a visita recíproca, miércoles y/o jueves y sábado y/o domingo, bajo el criterio de “Marcador Global”, que consiste en la suma a cada Club de los goles que cada uno de ellos haya anotado en ambos partidos.

En caso de empate en el Marcador Global, se ejecutarán tiros penales para definir al vencedor, por lo que aquí no cuenta el gol de visitante ni la mejor posición en la tabla.

Para esta primera ronda los Tigres de Yautepec abren su participación este miércoles visitando al Inter Playa del Carmen, equipo que militó en el grupo 1, a las 16 horas en el Mario Villanueva Madrid; mientras que el jueves, el Yautepec será local del equipo hidalguense Sk Sport Street Soccer del grupo 7, en el campo del Polideportivo de Yautepec a las 19 horas.

Para la vuelta donde se define a los que avanzan a octavos de final, los Tigres serán locales del Inter el sábado a las 18 horas en el Polideportivo de Yautepec, y el domingo a las 14 horas, el Deportivo Yautepec visita al Sk Sport en el empastado de la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez de Tulancingo, Hidalgo.

El resto de los partidos en esta zona A, los juegan: Club Atlético San Juan de Aragón vs Chilpancingo, Faraones Texcoco vs Sangre de Campeón, Chilangos FC vs Corsarios de Campeche, Toluca FC vs Club Deportivo FC Cuervos Blancos, CF Estudiantes vs Club Carsaf, Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco vs Deportiva Venados, Tuxpan F.C. vs Porteños FC, Halcones Zúñiga Soccer Club vs Poza Rica, Club Fuertes de Fortín vs Lechuzas UPGCH, Cruz Azul Lagunas vs Delfines UGM, Cuervos de Silver Soccer vs Papanes de Papantla, Águilas UAGro. vs Academia Cuextlán, Club Hidalguense vs Club Deportivo Muxes, y Álamos vs Halcones Negros FC.