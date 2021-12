Karateca morelense lista para los panamericanos en Colombia

La morelense Pamela Campos ya se encuentra lista para entrar en acción en Cali, Colombia para su participación en los primeros Juegos Panamericanos Junior, a donde viajó con toda la pasión y responsabilidad pues quiere hacer una buena presentación ya que representa a México con a la selección.

Pamela Campos en su tierra, Morelos ha sido ganadora del Premio Estatal del Deporte en 2015, y ya cuenta con mucho tiempo en la selección nacional compitiendo en eventos internacionales, donde ha logrado grandes triunfos, además de ser medallista en la lo que fuera la Olimpiada Nacional ahora en la actualidad Juegos Conade.

La seleccionada nacional, Pamela Campos señaló “Para estos juegos en Colombia voy bien preparada, he realizado un campamento en Guanajuato para estar lo mejor posible de cara a este campeonato Panamericano juvenil, y creo que voy dentro de un equipo mexicano que está muy fuerte para que obtengamos varias medallas como selección. Estoy consiente de que no ha sido fácil porque la pandemia no nos ha dejado estar talvez al ciento por ciento por la mucha incertidumbre, además de que se cancelaron varios eventos durante este tiempo para poder estar mucho mejor, pero con todo y esto me siento bien y vamos bien todo el equipo”.

La atleta morelense cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Karate que preside Oscar Godínez Balbás, y por supuesto del Comité Olímpico Mexicano para poder participar en tan importante competencia, aunque por ahí se dice que ya no cuenta con ningún otro poyo.

La deportista morelense Campos, participará en la categoría de Kumite -68kg. y su salida al terreno de acciones será el día 4 de diciembre, esperando conseguir la ansiada y soñada medalla para aumentar el caudal de triunfos y seguir haciendo historia y ser de las primeras medallistas en estos Juegos Panamericanos Junior a celebrarse en Cali-Valle Colombia de donde pueden salir tantas satisfacciones para los mexicanos.