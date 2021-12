Jugadores con baja disciplina dirán adiós al Académicos

La temporada con la primera vuelta en la Tercera división del futbol profesional mexicano en el G-7 en la Liga TDP, fue buena para los Académicos que por momentos perdían el rumbo, pero que al final logran sumar y sumar para quedar en la octava posición en el G-7 y saliendo de la parte baja, con lo que su dirigente José Luis “La coca” Ocampo quedó satisfecho pero consiente de que se pudo hacer algo más.

Se pudo saber en el interior del equipo que hubo mucha indisciplina, que varios jugadores no se presentaban a entrenar, a lo mejor por motivos económicos, pero no se aplicó “el que no entrena no juega” si no que siempre recurrieron a ellos, pero ahora van para afuera, se sabe bien quienes son y quienes son los que vienen pero por motivos de seguridad no los vamos a dar a conocer hasta no estar inscritos.

El entrenador acreditado Raúl Arizmendi dio sus puntos de vista sobre el equipo ya terminada la temporada; “Bueno, llegamos al final de la temporada ganando aunque se nos complicaron las cosas pero al final salimos por la puerta ancha del triunfo, redoblaron esfuerzos y lo hicieron bien aunque esperábamos más Goles”

¿Van a seguir entrenando?

“Si vamos a seguir trabajando en este mes de diciembre, solo vamos a descansar los días festivos en Navidad y año nuevo, tenemos que hacerlo para enfrentar lo mejor los encuentros de la segunda vuelta donde vamos a tener algunos jugadores nuevos y así salir reforzados, hay algunos problemas con los elementos que no vienen a entrenar y vamos a dar bajas, el no entrenar nos ha causado problemas porque completamos los once con la banca y siempre tenemos que recurrir a los que no se presentan, pero la solución ya está con las nuevas inscripciones de quienes esperamos que se pongan bien las pilas y así empezar a ganar sumando puntos porque es una vuelta definitiva, ya que nos encontramos en zona de clasificación y trataremos de llegar más arriba, ya tenemos entre 6 y 7 jugadores que se van a integrar, y que la afición confíe en el equipo, vamos a hacer mejor las cosas”, finalizó.