Irving Betancourt gana 3 bronces en levantamiento de pesas

Con tres medallas de bronce logradas por Irving Sebastián Betancourt Manrique en el último día de actividad de levantamiento de pesas, Morelos cerró su participación en esta disciplina con una cosecha de 10 medallas dentro de los Juegos Nacionales Conade 2024.

El atleta del club Vikings de Cuernavaca logró el pódium de tercer lugar en la división de 89 kg de la categoría de 16 a 17 años, dentro de las modalidades de envión, arranque y total.

Con los tres bronces aportados por Betancourt, que es entrenado por el profesor Francisco Méndez, la delegación morelense logró un total de nueve medallas de tercer lugar en su participación en el estado de Campeche.

La jefa de la delegación morelense de levantamiento de pesas, Carla Dení Perea Félix, dio a conocer que con las 10 medallas conseguidas en esta edición de Juegos Conade se logró la segunda mejor participación histórica dentro de la disciplina, solo superada por las 11 medallas del 2021.

“Se terminaron las competencias con nuestra segunda mejor participación, ya que en Monterrey 2021 ganamos 11 medallas, ahora fueron 10. Estoy muy satisfecha con los resultados debido a que además se logró un número histórico de atletas clasificados al nacional con 26 en total, de ellos 19 fueron en femenil y 7 en la varonil, y se obtuvieron 10 medallas”.

Dijo que estos buenos resultados se obtuvieron a pesar de no tener los recursos que en otros estados se manejan: “Sin duda, a pesar de los escasos recursos con que contamos, el trabajo se está haciendo porque hay entrenadores con un corazón dispuesto a darlo todo por Morelos, aunque no reciben una paga como en otros estados. No hay límites cuando sabes a dónde quieres llegar y buscas la manera de lograrlo”.

Medallistas en levantamiento de pesas