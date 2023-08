Juan Gálvez sí va al mundial de ajedrez en Italia

Después de conseguir los recursos a base de boteo, rifas, apoyos y hasta préstamos bancarios, el ajedrecista Juan Gálvez Hidalgo anunció su partida el próximo 03 de septiembre rumbo a Italia donde va como integrante de la selección de ajedrez de México que participará en los Juegos Mundiales de los Trabajadores 2023 en la ciudad de Bolonia.

El ajedrecista informó que el pasado viernes 11 de agosto, con el apoyo de un grupo de alumnos a quienes les enseña el deporte-ciencia a través de su club Chessgal, y padres de familia, boteó por las principales calles de Cuautla para juntar una parte del recurso, además de la organización de una rifa.

Con un préstamo bancario y la respuesta de algunas autoridades del municipio, logró reunir la cantidad requerida para comprar el boleto de avión que lo trasladará hasta la sede en el país europeo.

“El domingo 3 de septiembre salimos a las 11 de la mañana al aeropuerto donde volaremos a España y de ahí en otra línea trasbordáremos para llegar a Bolonia, la sede de los séptimos Juegos Mundiales de los Trabajadores”.

Juan participará en su cuarto mundial de estos juegos después de tener participación en Bulgaria en 2013, Italia en 2015 y en España en 2019, competencias donde coincidentemente solo en Italia logró coronarse con la medalla de oro, situación que asegura le dará una motivación especial a su regreso al país de la bota.

“Gracias a Dios tenemos una trayectoria importante en el juego ciencia. Después de cuatro años de ir a Cataluña, en España donde se jugó por equipos, regresamos tras cuatro años a las ligas mayores donde participaremos en las dos modalidades, por equipo e individual, de nuevo en un país donde tuvimos la fortuna de ganar una medalla de oro derrotando en la final a Rusia”, contó.

Cortesía | Juan Gálvez Hidalgo

“Nuevamente logramos salir seleccionados después de participar en el Nacional de los Trabajadores en noviembre pasado, y hasta hoy será la contienda; vamos cuatro jugadores, pero por Morelos soy el único, estoy muy entusiasmado, muy contento, nervioso también por algunos detalles que todavía me falta finiquitar, pero gracias a Dios logramos la hazaña”.

El entrevistado mencionó que desafortunadamente en México es más complicado conseguir los recursos para representar a tu país, que la competencia en sí donde logras el boleto para participar en un mundial, como en su caso donde no reciben más que el aval para ir pero sin los apoyos para el viaje, como es en este caso el Indet (Instituto del Deporte de los Trabajadores) que es quien organiza a través del Congreso del Trabajo, el Nacional del que surgen los seleccionados en esta y en otras disciplinas deportivas.

“Me he dado cuenta del gran problema que tenemos los deportistas con talento y que ganamos un pase, se nos complica; es bonito ganarlo, pero el llegar y continuar para representar al país, es todavía más complicado. En las últimas semanas me dediqué más a juntar los recursos que a entrenar, pero vamos bien y con la esperanza de lograr algo importante en el mundial”, puntualizó.