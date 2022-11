Juan Gálvez logra clasificar al Mundial de Italia en 2023

De entre los únicos cuatro jugadores morelenses que hubo en los Juegos Nacionales de los Trabajadores celebrados en Oaxtepec dentro del ajedrez, el cuautlense Juan Gálvez Hidalgo finalizó en tercero empatado con otros dos jugadores, ganando con ello un lugar en la selección mexicana de la especialidad que en 2023 estarán en el encuentro mundial en Cervia, Italia.

Gálvez Hidalgo logró un tercer lugar individual sacado la casta por la entidad anfitriona que sólo tuvo participación en esta disciplina, a brillar por su ausencia en los demás deportes que estuvieron en actividad como futbol, basquetbol 3 x 3 y 5 x 5, voleibol de sala y playa, atletismo, natación, y beisbol.

El ajedrecista sólo perdió un encuentro y dejo tablas otro para finalizar con 4 puntos y medio después de las seis partidas que jugó.

La única derrota fue ante el campeón invicto con 6 puntos, el jugador neolonés Galileo Jiménez González, quien antes había derrotado a otro morelense, Alexandro Daniel Mata Cedeño, pero en su caso por cometer una infracción al reglamento.

En la clasificación final, otros dos jugadores terminaron empatados en segundo lugar con 5 puntos, Tomás Chávez Flores de Baja California Sur, y Alejandro Alcántara sastre de la Ciudad de México.

Con 4.5 puntos finalizó Juan Gálvez empatado también con Alejandro Briones Valdez de Nuevo León, y Alejandro Waldo Zalapa de Coahuila.

Terminada su participación, el cuautlense recibió la notificación de que formará parte del equipo mexicano de ajedrez, el cual llevará a dos selectivos al Mundial de los Trabajadores en Cervia, Italia, como México 1 y México 2, “pero aun no sé con cual iré, pero estamos ya de nueva cuenta en un mundial”, comentó Gálvez Hidalgo.

El ajedrecista acudió en 2013 a Bulgaria, en 2015 a Italia, logrando medallas de tercer y primer lugar respectivamente, y en 2019 participó en Cataluña, España, consiguiendo el cuarto lugar por equipos.

Tras obtener el nuevo logro para Morelos, el ajedrecista lamentó las carencias con las que tuvieron que participar en estos Nacionales siendo anfitriones en Oaxtepec.

“Además de que fuimos los únicos deportistas de Morelos en la competencia, no tuvimos ni apoyo en uniformes de las autoridades; Andrés Benítez , delegado de Morelos quien nos inscribió al evento, no pudo conseguir el apoyo ante el Instituto del Deporte del Estado de Morelos, asegura que tocó puertas pero le respondieron que no había presupuesto, finalmente un particular, Daniel Rodríguez nos logró conseguir una playeras con el emblema de Morelos, sino, hubiéramos participado sin el nombre de la entidad”, comentó.

El Mundial se jugaría en septiembre del siguiente año en la provincia italiana, pero para acudir “necesitamos conseguir el dinero para el viaje, por lo que aún está en duda mi participación”, indicó.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!