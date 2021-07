Joselito Velázquez vio triunfo de Esmeralda Falcón en Tokio

El pugilista Joselito Velázquez Altamirano que aspira a ser el próximo campeón del mundo mexicano dentro de la división Mosca, en entrevista exclusiva comentó que los jueces se dejaron impresionar por el palmarés de la número 1 del mundo, la italiana Rebecca Nicoli, para darle el triunfo ante su paisana Esmeralda Falcón, la primer mujer mexicana que subió a un ring en unos juegos olímpicos.

De la misma forma, en base a su experiencia tras haber representado a México en los pasados Juegos de Río 2016, el peleador pudo hablar con Rogelio Romero, el único mexicano que se mantiene con vida en Tokio, para darle sus mejores consejos para la pelea de este viernes frente al cubano Arlen López, donde buscará ganar para asegurar la medalla de bronce.

En su posición de experto analista, el actual pugilista profesional con trayectoria de 13 combates invicto, comentó que la participación nacional no ha sido del todo afortunada, con las dos derrotas en el boxeo femenil en la primera ronda, y el único triunfo del chihuahuense.

Sin embargo defendió la causa azteca al exponer el caso de la capitalina Esmeralda Falcón, a quien asegura, vio mejor que a la italiana Nicoli.

La europea ganó por decisión dividida en los dieciseisavos de final de peso ligero por la tarjeta de los jueces de 4 a 1, resultado que el peleador oaxaqueño no compartió del todo.





“Analicé round por round y para mí los mejores golpes los dio Esmeralda. El primer round creo que lo ganó, el segundo sí lo vi bastante parejo pero posiblemente se lo hubiera dado a la mexicana porque fue más al frente, propuso la pelea y tuvo el control; y en el tercero ok, se lo damos a la italiana que pudo contragolpear y contrarrestar a la mexicana y trabajar el ring, pero ninguno de los rounds se lo dieron a la mexicana, la verdad sí hubo bastante polémica en cuanto al jueceo”.

En el caso de Tamara, dijo que ella “la tuvo más complicada, pero hizo un gran trabajo; sin embargo son peleadoras jóvenes que un segundo ciclo olímpico no les caería nada mal”.

Por otro lado Joselito Velázquez tuvo la oportunidad de comunicarse con Rogelio Romero tras su triunfo ante el croata Luka Plantic para felicitarlo y señalar algunas fallas que le observó de cara a su siguiente combate por el pase a las medallas frente al cubano Arlen López, medallista de oro en Río.

“Le hice saber los errores que tenía y también lo positivo; es un boxeador que tiene gran pegada, y le dije que aprovechara bien su izquierda; va a pelear con un boxeador que viene de la categoría de 75 kilogramos, él está en 81, sólido, de más años en la categoría, por lo que veo que tiene todo para ganar, pero debe tener cuidado frente al cubano porque vi que le estuvieron pegando con muchos volados por fuera y eso puede ser peligroso en estas categorías donde los golpes son más fuertes ya hay más nocauts”.

“Él debe boxear con la guardia bien cerradita, repitiendo con el combinado y paso atrás, ese fue mi consejo que le di”, agregó.

Por último, informó que después de empatar su más reciente combate en Tijuana, Joselito tendrá su siguiente pelea, la número 14, posiblemente entre los meses de setiembre y octubre; “no está nada definido, no tengo rival ni fecha, pero me estoy preparando, ahora invitado como analista de boxeo en Juegos Olímpicos para una importante televisora, pero no dejo de entrenar”, concluyó.