Jojutla recibirá a Chilpancingo en el inicio de la liguilla de TDP

Finalizada la fase de calificación de la temporada 2021-2022 de la Liga TDP en la Tercera división del G-7, arrancan los duelos de los 16 avos en la fase final para equipos con derecho de ascenso, entre estos se encuentran los Cañeros de Jojutla que reciben este miércoles a los vecinos de Avispones de Chilpancingo, juego de ida de la liguilla para jugarse a las 16 horas en la cancha de la unidad deportiva La Perseverancia.

Los Cañeros con todo su cuadro que en los últimos partidos se vio muy diferente a pesar de que le faltaron algunas piezas importantes, y ahora enfrentarán al Avispones del Chilpancingo que viene con la moral por las nubes por ser el líder del grupo 7, aunque ambos equipos después de todo están consientes de que este es un nuevo torneo donde todos entran a cero puntos, por lo que cualquiera puede ganar y es importante sacar un triunfo para el cuadro local que con el apoyo de su público puede lograr.

Los Cañeros cuentan con todo su plantel y aunque estará haciendo falta como Carlos el 'Tijuana' Rivas defensa central, aunque quien llegó a su lugar lo hizo bastante bien pues en el último tramo del torneo el equipo demostró un buen nivel de juego.

El estratega del equipo Ramón Figueroa está consiente con su equipo y su cuerpo técnico que han desarrollado un buen trabajo.

"Sabemos que el Chilpancingo es un buen equipo y que viene con todo, pero nosotros para esto trabajamos pues no son invencibles y podemos ganarles, en la cancha entramos a cero puntos y somos once contra once, si empleamos esa actitud con que cerramos el torneo creo que podemos ganar, nosotros tenemos que responder a ese gran apoyo que nos da el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, solo pedimos que nos apoye la gente en la tribuna que por nosotros no va a quedar, vamos a entrar a la cancha a conseguir un buen resultado para que al juego de vuelta viajemos con más tranquilidad", concluyó.





