Jefe de seguridad de Juan Pablo II acude a taller de defensa en Cuautla

Una visita sorpresa realizó a la Casa de la Cultura de Cuautla el jefe de seguridad del Papa Juan Pablo II en sus dos últimas visitas a México. Andrés Gutiérrez Caro habló vía telefónica para inscribirse al taller gratuito ofrecido en ese lugar, dos días antes de celebrarse la actividad dirigida a la población civil de forma gratuita, por un grupo de maestros especialistas en diferentes artes marciales, indicó el organizador, el sensi Javier Santamaría Quintana.

“Cuando me dijo su edad, 76 años, me llamó la atención, así que indagué con el nombre que me dio en internet y me di cuenta de que se trataba del mismísimo Gran Master que fue el encargado de la seguridad del papa y de muchas otras personalidades que han visitado el país, lo que me corroboró mi compañero del taller, el sensei César Lucero Chalpeño que lo conoce muy bien y a quien también le hizo la llamada telefónica para informarle su asistencia”.

Gutiérrez Caro, nacido en la capital del país pero quien desde hace ya algunos años radica en Morelos, llegó puntual a la cita en Casa de la Cultura para tomar parte de la actividad que se ofreció en forma gratuita por un lapso de tres horas.

“Al verlo llegar, lejos de ponerlo a tomar el taller, lo invitamos a participar dándole unas palabras a la gente asistente, y después a tomar un lugar en la mesa de honor para que lo presenciara”.

Al respecto, en entrevista, Andrés Gutiérrez señaló el motivo de su presencia. “Es importante diferenciar lo que es un taller como este y lo que son las clases de artes marciales de cualquier técnica; las clases son un aprendizaje progresivo a largo plazo en meses y años, y aquí lo que se debe pretender es aprender en pocas horas como defenderse en una situación difícil en la calle, como reaccionar y salir inmediatamente del lugar de peligro”.

Por ello, el maestro consideró que de otra manera “darle una clase a una persona que nunca ha tenido una instrucción en artes marciales, no le sirve de mucho, se le olvidará como actuar ante la situación de peligro en la calle. Con esto quiero decir que es importante que la persona agredida no debe quedarse a enfrentar a los delincuentes o los agresores; más bien debe aprender como zafarse y salirse a un lugar seguro”.

Consideró importante, ante los tiempos que se viven en el país, la aplicación de este tipo de talleres a la población civil; “mujeres, jóvenes y adultos, sin excepción de edad o género, todos estamos en riesgo de ser asaltados, secuestrados o atacados de muchas formas, situaciones que se han vuelto frecuentes en la calle y por eso es importante aprender a salir de un momento crítico”.

Cabe señalar que el Gran Maestro, artemarcialista en karate y lima lama con el mayor de los grados en el país, durante su larga trayectoria de más de 50 años trabajando para la seguridad pública y privada, ha sido entre otros cargos, el de jefe se seguridad en el Estado de México, y en su capacitación constante por varios países del mundo, creó su propio sistema de seguridad llamado GUCA (Gutiérrez Caro).

Fue el responsable de la seguridad de Juan Pablo II durante su cuarta y quinta visita al país, en los años 1999 y 2002 respectivamente, además de cumplir con el mismo papel en visitas de otras personalidades como Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal y el empresario Donald Trump durante el concurso de Miss Universo en 2007, años antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos.







