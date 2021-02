Irving Pérez se prepara para el triatlón de Las Estacas

Será para el próximo sábado 6 de marzo cuando venga a competir el triatleta Irving Pérez Pineda al Triatlón de Las Estacas, municipio de Tlaltizapán, donde estará nadando 750 metros, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera.

El triatleta ya ha estado compitiendo y viene de una ruta ciclista nacional de 145 kilómetros en Tala, Jalisco, ya que debe de estar muy preparado y tiene que agarrar buen ritmo, un trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Bueno, me da mucho gusto el llegar a Jojutla la tierra que me vio nacer, llegamos directamente a inscribirnos a Las Estacas donde vamos a competir el sábado en el triatlón, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera, esto nos pondrá mucho mejor en ritmo”.

¿Quiénes te acompañan?

“Vengo con mi equipo Cannibal, ellos son Diego Pérez, Jorge Alarcón y Sofía Rodríguez, que son fieles compañeros, ya nos hacía falta estar en competencias y queremos estar con buen ritmo que a pesar de la pandemia y con los semáforos hemos entrenado, no nos hemos parado, y es aquí donde medimos nuestro ritmo”.

“También viene Crisanto Grajales con su equipo, pero creo llegará hasta por la tarde y se va directo a Las Estacas para sus inscripciones, yo terminando entreno y me voy, casi no voy a estar con mis padres, pero el tiempo que me quede estaré con ellos”.

“Doy gracias al presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, porque nos apoya y veo que está apoyando mucho a lo deportivo, por lo que se consideren los deportistas muy afortunados”, concluyó el triatleta.