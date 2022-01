Irving Pérez reconoce que no fue fácil llegar a la selección

El triatlón creció en Jojutla al destacar el triatleta Irving Pérez Pineda, quien en los Juegos de la Olimpiada Nacional fue destacado medallista, pero no fue nada sencillo, ya que sus primeros pasos en esta especialidad deportiva los dio desde los 4-5 años guiado por sus padres Ray Pérez, quien siempre creyó en el que algún día podría llegar, por lo que su apoyo fue fundamental, nunca se apartó de el en cada prueba que se daba a veces cada fin de semana, creció en la Olimpiada Nacional, y ya cuando fue necesario entrar a la universidad comenzó el problema porque el quería ser médico y en la UAEM en ese tiempo se quedaban unos veinte entre los dos mil que se examinaban, donde logró excelentes calificaciones, pero ni con esto, se buscó hasta la intervención director del Instituto del Deporte y Cultura Física del estado, del Gobernador en ese tiempo y no se pudo.

Con esto la Prensa Deportiva trató de hacer algo pero también no se pudo, por lo que se habló con sus padres y directamente con el para ver si podía estudiar en la Habana, Cuba donde la medicina es una de las mejores del mundo.

Se hicieron todos los trámites necesarios tanto aquí en la embajada como en la Habana, por lo que se consiguió que se le becara para estudiar allá la medicina, con todos los trámites realizados solo se quedó con ir a la embajada cubana en la Ciudad de México para firmar.

Pero ya cuando vio el triatleta que esto iba en serio por lo realizado por la Prensa Deportiva Morelense entre México y Cuba, el triatleta analizó y decidió irse a Guadalajara donde podría seguir practicando el triatlón y estudiar lo que el quería.

Cuando se le preguntó por la decisión señaló que: “Si, Cuba es de lo mejor en medicina, pero en cambio en lo deportivo los cubanos no han trascendido en el triatlón y esto me perjudicaría porque me estancaría, casi no tienen actividad en este deporte”.

La verdad que tuvo toda la razón en el momento con el análisis que había hecho ya que en cambio en Guadalajara pudo practicar lo que más le gusta, el triatlón y estudiar que es lo que tanto ansiaba.

Pero de aquí en adelante fue otra lucha tremenda porque llevar las dos cosas a la vez el deporte y el estudio muy complicado, sin embargo pudo con la ayuda de Dios; en lo deportivo sólo se mantuvo en la media tabla nacional, pero cuando se gradúo arrancó con todo hasta llegar a los primeros planos e ingresar a la selección nacional a la que hoy sigue integrando, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2021 y, ahora se enfila para Paris.











