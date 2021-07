Irving Pérez buscará mejorar lo hecho en Río en el triatlón

El triatleta jojutlense Irving Pérez Pineda, a su partida al país el Sol Naciente para cumplir su cita con sus segundos juegos olímpicos, aseguró que buscará mejorar lo hecho en la pasada justa veraniega en Río de Janeiro.

El atleta antes de abordar el avión, aseguró sentirse más maduro, y eso lo palpa desde los entrenamientos que los toma con mayor calma.

“Tengo mucha más experiencia, trabajo un poco más tranquilo y con un poco más de seguridad al ejecutar los entrenamientos que el entrenador me pone”, comentó.

A un mes de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, el triatleta tuvo en el último mes un campamento de cuatro semanas en México para declararse listo para su nueva aventura olímpica.

“La clasificación la logré el 13 de junio después de que en marzo nos informaron cómo sería la búsqueda del boleto después de un año de parar todo por la pandemia; así que en todo mayo participé en cinco competencias de copa del mundo, una por semana en cinco países diferentes y la última fue en Huatulco, (Oaxaca)”, indicó el morelense.

Conseguido el pase, detalló que en las semanas siguientes se enfocaron a su preparación olímpica junto con el resto del equipo nacional.

“Hicimos un campamento en México en altura durante tres semanas en San Luis Potosí, y la última la hice en Colima ya a nivel del mar para adaptarme al calor, de hecho venimos llegando de allá.”

Sobre su expectativa en Tokio 2020, Pérez Pineda aseguró que a diferencia de su primera participación en Río, aprovechará su mayor madurez para mejorar su resultado; “siempre nos hemos preparado para estar adelante, y quiero mejorar lo que hice en Río”.

Sobre las posibilidades de contagios de Covid-19, el triatleta dijo que van a buscar cuidarse al máximo para no tener problemas en su participación.

“Durante el campamento en altura a 2,400 metros estuvimos aislados y en Colima igual; a las horas que entrenábamos la gente no salía por el calor, la humedad en la pista y en la alberca, y hoy nos vamos con el debido cuidado. Traigo mi gel antibacterial para las manos, no me quito el cubrebocas para nada y así espero llegar al aeropuerto de Tokio para poder entrar a la Villa”, concluyó.