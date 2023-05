Inseguridad en Huitzilac afecta a corredores de campo traviesa

Los corredores de campo traviesa han dejado de participar en competencias y entrenamientos en montañas debido a la creciente inseguridad y asaltos en pleno día, según Juan N., un apasionado corredor de la Ciudad de México y Tres Marías.

No obstante, según Alejandro Juárez de la Asociación de Atletismo del Estado de Morelos, algunos corredores se arriesgan a pesar de los asaltos. Han entrenado bien y están listos para las próximas competencias.

"Bueno, algunos corredores ya no van pero otros si se arriesgan, desde el 2018 ya no hubo carreras ya que después vino la pandemia, antes nunca hubo asaltos, yo corrí en esa versión de la carrera del asalto pasando Tres Marías, pero nos dimos cuenta hasta llegar a la meta, en mi caso el asalto fue antes de que yo pasara y no me di cuenta hasta llegar abajo, al final manifestó, que los chicos han entrenado muy bien dentro de lo que cabe, aunque que algunas veces no se puede entrenar por diferentes causas así como días festivos, pero los chicos van a dar lo mejor dentro de los juegos que vienen".

En el Reto Maratón Rover de 2018, una de las carreras más antiguas del país, Juan N. y otros cinco corredores fueron asaltados a mano armada en el kilómetro 62, entre Tres Marías y Fierro del Toro.

"Ahorita hemos dejado de correr por la montaña, ya que hace algún tiempo fuimos asaltados. Más de una docena de corredores sufrimos un asalto a mano armada en el Reto Maratón Rover que es una de las carreras más antiguas del país; esto ocurrió en Fierro del Toro, recuerdo que era celebración de su 64ª edición de 2018, fui víctima de actos violentos, no obstante, el saldo fue blanco".

Los asaltantes, al menos cuatro y armados con una escopeta, los sometieron, les robaron todo y se fueron sin decir palabra.

Desde entonces, muchos corredores optan por no correr en esa zona debido a la inseguridad. Algunos corredores abandonaron la carrera en Tres Marías, pero un grupo grande decidió regresar a la meta de 62 km.

Con los antecedentes se ha pedido a las autoridades el apoyo de la Policía Municipal de Huitzilac, la Policía Estatal de Morelos y el Ejército para garantizar la seguridad en futuras carreras en la región.